OPEC+大幅增產消息嚇壞油市 亞股收盤跌多漲少

油市籠罩供給過剩疑慮和貿易戰恐弱化需求之際，石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）宣布大幅增產，拖累油價今天重挫。亞洲部分股市今天休市，開盤交易的市場收盤跌多漲少。

法新社報導，沙烏地阿拉伯、俄羅斯及其他6個OPEC+成員國上週末宣布，6月增產規模擴大至每日41萬1000桶。該組織1個月前也宣布類似的舉措，當時已造成油價下跌。

國際油價持續下跌，因外界擔心在美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策衝擊下，全球經濟可能放緩，進而影響石油需求。

國際油價今天盤中重挫近4%，隨後收復部分失土。在格林威治標準時間今天7時15分左右，倫敦市場北海布倫特原油一度跌破每桶60美元。

分析家指出，OPEC+這次出乎意料宣布大幅增產，可能的原因包含川普施壓降低油價，和外界預期制裁加劇將導致伊朗石油出口續降。

亞洲部分股市今天休市；在今天有開盤交易的市場中，台北、雪梨、吉隆坡及馬尼拉股市收低，新加坡、雅加達及威靈頓股市則收高。

美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）和英國央行英格蘭銀行（Bank of England）預計分別於7日和8日舉行政策會議，投資人正等待這2大央行宣布利率決定。

德意志銀行（Deutsche Bank）分析家表示：「我們的經濟學家預期，聯準會將會維持利率不動，而且會避免對未來政策路徑提出明確的前瞻指引。」