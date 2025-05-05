南韓好市多調漲會員費用最高逾15% 測試顧客忠誠度
韓國先驅報報導，南韓好市多調高了會員費，且調漲幅度最高達15%以上，在南韓國內消費環境停滯之際，不免引發潛在顧客減少的擔憂。
南韓好市多在4月28日表示，計劃自5月起調漲三種會員類型的會費，亦即適用在5月後到期或續約的所有會員，是2017年來首次調漲。一般個人客戶的金星會員費用，將從38,500韓元（28美元）調漲11.7％至43,000韓元；企業用戶的商業會員將調漲15.2％到38,000韓元；提供購物時2％回饋的黑鑽卡會員費則調漲7.5％至86,000韓元。
南韓亞洲大學經營學系教授李正雨（Lee Jong-woo，音譯）說：「南韓好市多的顧客很大一部分是商業會員，他們為了營運會固定購買必要補給」，「有鑑於此，調漲15％不太可能導致流失大量客戶。就像酷澎（Coupang）的Wow會員，儘管突然宣布調漲會費，還是很少客戶離開。」
然而李正雨預期，對新客戶來說漲價必定是加入的主要阻礙，「很明顯，好市多為了增加在南韓的營收，願意冒此風險一試」。
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