快訊

獨／藍版因應關稅特別條例出爐 普發現金1萬元入法

搖更大！東部海域18:53規模5.9地震 3縣市國家級警報

搖不停！18:53再發生有感地震 台鐵崇德=鳳林慢速行駛

聽新聞
0:00 / 0:00

為何更愛投資股票而非房地產？ 巴菲特解釋原因「太難搞」

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
巴菲特上周末在波克夏年度股東會上解釋，他為何偏好投資股票而非房地產。 美聯社
巴菲特上周末在波克夏年度股東會上解釋，他為何偏好投資股票而非房地產。 美聯社

今年計劃退休的「股神」巴菲特上周末在他執掌的波克夏公司年度股東大會上被問到，為何他偏好買賣股票，卻經常避開投資房地產，他表示，原因出在房地產交易可能很難搞，光是談判就有可能卡關。

財星雜誌（Fortune）報導，在3日的波克夏年度股東大會上，巴菲特被問到，為何不趁現在高利率和經濟不穩定的時候購買房地產。他說：「關於房地產，在交易談判、花費時間和涉入所有權團體數量方面，都比股票要困難得多。」「通常當房地產遇到麻煩，你會發現你要對付的不只有權益持有人。」

這位以價值取向聞名的投資大咖承認，房市確實有過物超所值的時候，但股票的價格更低廉、也更容易購買。

他並提到他2023年過世的長期戰友孟格（Charlie Munger），說孟格比他做過更多房地產交易，尤其在他過世前五年。但巴菲特說：「他進場玩這個遊戲是因為他對這有興趣。」

不過，巴菲特相信，如果孟格被迫要在只能投資股票或房地產之間做選擇，他還是會選擇股票。

巴菲特表示，另一個投資房地產的小麻煩是，通常擁有大型房地產的單一個人或家族，都已擁有這些房產很長一段時間，這會讓交易這些房產對他們來說是一件大事。但交易價值數十億美元的股票只需要幾分鐘，而且不僅過程完全匿名，還一次搞定。

他指出，「假設你們已經對價格有了共識，任何股票操作的完成率基本上是100%。但在房市，談判在你同意交易的那一刻才開始，而且接著就是永無止盡的談判。對一個94歲的老人家來說，像這樣要花好幾年談判的事，不會是最有興趣投入的事。」

孟格 巴菲特 房地產

延伸閱讀

別人恐懼我貪婪：巴菲特交班，94歲股神的「價值投資」傳奇

巴菲特捍衛全球貿易 暗批川普強硬關稅政策

波克夏執行長巴菲特給年輕人建議 快樂活得久

股神巴菲特欽點交棒阿貝爾 背景經歷一次看

相關新聞

「股神」巴菲特示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

「股神」巴菲特3日在波克夏年度股東會上警告，美國的財政政策「令人擔憂」，並明白表示，他不會投資一個即將「下地獄」的貨幣。

為何更愛投資股票而非房地產？ 巴菲特解釋原因「太難搞」

今年計劃退休的「股神」巴菲特上周末在他執掌的波克夏公司年度股東大會上被問到，為何他偏好買賣股票，卻經常避開投資房地產，他...

亞幣全面竄高！「出售美國」熱潮 引爆市場劇烈波動

「拋售美國」交易大行其道，眾人益發不願持有美國資產，帶動亞洲主要貨幣強勁升值、登上六個月新高，恐怕會打壓當地出口商，不利...

OPEC+大幅增產消息嚇壞油市 亞股收盤跌多漲少

油市籠罩供給過剩疑慮和貿易戰恐弱化需求之際，石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）宣布大幅增產，拖累油價今天重挫。亞洲部分...

南韓好市多調漲會員費用最高逾15% 測試顧客忠誠度

韓國先驅報報導，南韓好市多調高了會員費，且調漲幅度最高達15%以上，在南韓國內消費環境停滯之際，不免引發潛在顧客減少的擔...

重磅！傳蘋果今秋發表極輕薄iPhone 明年錯開平價、高階款發表時程

The Information報導，蘋果公司預計在未來幾年對iPhone推出重大更新，包括今年秋季推出極輕薄新機、202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。