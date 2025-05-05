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亞幣全面竄高！「出售美國」熱潮 引爆市場劇烈波動

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
「拋售美國」交易大行其道，眾人益發不願持有美國資產，帶動亞洲主要貨幣強勁升值。路透
「拋售美國」交易大行其道，眾人益發不願持有美國資產，帶動亞洲主要貨幣強勁升值。路透

「拋售美國」交易大行其道，眾人益發不願持有美國資產，帶動亞洲主要貨幣強勁升值、登上六個月新高，恐怕會打壓當地出口商，不利股市。

亞幣聲聲漲，離岸人民幣5日站上近六個月新高，港幣也連續兩個交易日升至當局允許的交易區間值高點。印尼盾不到一個月前才跌至歷史新低，如今已收復今年來的多數失土。另外，馬元勁揚逾1%，新加坡元也走高。

亞洲外匯市場在這兩個交易日出現激烈波動，彭博亞洲貨幣指數在上周五（2日）創2022年來最大漲幅，新興市場的外匯報酬指標也收在空前新高。5日亞洲匯市續揚，亞幣指數升至六個月最高。新興市場貨幣走強，有助吸引外資，同時也會讓進口變便宜，但這會傷害出口商，削弱外銷商品的全球競爭力。

上述情況顯示，美國總統川普反覆無常的關稅政策，引發對美國衰退的憂慮，導致資金從美元出逃，在全球金融市場掀起漣漪。投機交易者上周看空美元的情況，寫去年9月來之最，顯示投資人益發不願持有美國資產。

「拋售美國」浪潮之下，日圓及人民幣等亞幣，均受惠於資金匯回與另類投資。儘管美中在貿易戰的態度似有軟化，川普上周末表示願意降低中國大陸商品的進口關稅，但相關交易持續進行。

投資人將資金轉出美元，帶動亞幣升值。中國出口商不再認為美元或美債是貿易衝突時的避風港。彭博調查發現，業者改變囤積美元的策略，改買人民幣。而憂慮川普關稅可能引發通膨、傷害經濟，並使聯準會（Fed）難以降息，導致上個月美元、美股、長天期美債齊步下跌。

Jefferies全球外匯主管貝泰說，解決貿易緊張的正常做法是讓美元消風，敲進美元相對於亞幣走貶的部位，相當合理。

人民幣 外匯 川普 新興市場 美國

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