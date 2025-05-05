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重磅！傳蘋果今秋發表極輕薄iPhone 明年錯開平價、高階款發表時程
The Information報導，蘋果公司預計在未來幾年對iPhone推出重大更新，包括今年秋季推出極輕薄新機、2026年發表攤平後螢幕達8吋的折疊iPhone，以及2027年推出至少一款採用無邊框螢幕的機型。
蘋果也計劃調整新款iPhone的發售節奏，從過去初階與高階版本同步於秋季亮相，改為2026年先推出高階機型，平價版則延至2027年春季上市。
蘋果希望藉此提振近年停滯的iPhone買氣。iPhone是蘋果最重要的產品，貢獻超過半數營收，但這項策略也存在風險。
以傳聞中的極輕薄iPhone為例，該機型的電池續航表現較差，且蘋果製造夥伴僅分配約10%的產能予此機種。相比之下，iPhone 17 Pro Max約占產能40%，iPhone 17 Pro與標準版iPhone 17則分別占25%。
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