大馬台商總會經貿白皮書 聚焦半導體關鍵領域
馬來西亞台商總會今天向投資、貿易和工業部遞交經貿投資白皮書，盼透過具體合作計畫，鎖定半導體與工業4.0等關鍵領域，打造全球半導體與AI供應鏈核心舞台。
馬來西亞台灣商會聯合總會今天舉辦記者會發表「台商經貿投資白皮書—馬來西亞篇」，馬來西亞投資、貿易和工業部（MITI）由雙邊經貿關係司官員洪麗玲（Ang Li Ling）與會代表接受白皮書。
駐馬來西亞代表葉非比致詞表示，白皮書聚焦科技、永續發展、新興市場與生活品質等領域，對法規明確性、效率提升、人才供應與基礎建設等提出建言，盼藉公私部門對話，協力推動優化改革。
她指出，這份成果展現產官學界的緊密合作，也獲大馬、亞洲與全球台商總會支持，從實際成功案例勾勒前瞻性與實務藍圖，另提出諸多建設性建議，深化台馬強而有力的夥伴關係。
馬來西亞台灣商會聯合總會總會長林凱民說，台馬雙方的經濟、文化與人脈關係日益深化，這是植基於共同的價值觀、互信及互補優勢，從大馬於1986年開放對外資以來，台商即為最早一批進入的投資者之一。
對於半導體產業部分，他認為，大馬半導體產業優勢對台商極具吸引力，諸如處理器、控制器、IC、製造設備等與半導體相關產品均占重要地位，凸顯馬來西亞在全球供應鏈的關鍵地位。
林凱民強調，台灣作為全球知名的晶片製造國，正好與大馬在封裝與測試方面的優勢形成良好互補，可以共同站上全球半導體與AI供應鏈核心，邁向更永續與更具韌性的未來。
根據馬來西亞台灣商會聯合總會資料，大馬去年成為台灣在東南亞國家協會（ASEAN）的第2大貿易夥伴，雙邊貿易額達美金345億元（約新台幣1兆392億元）。
投資、貿易和工業部數據也顯示，截至2024年，台商在馬來西亞聘用的本地員工接近40萬人，對當地經濟與就業市場貢獻深遠。
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