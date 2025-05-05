快訊

比不讀書更糟！日本腦科學專家十年研究警示：滑手機恐致發育停滯

2026最爽能連休16天？他預測放假攻略 端午、中秋、國慶皆可拚9天

台中古井棄嬰案…狠心父母大學時3度墮胎 今求法官輕判

大馬台商總會經貿白皮書 聚焦半導體關鍵領域

中央社／ 吉隆坡5日專電

馬來西亞台商總會今天向投資、貿易和工業部遞交經貿投資白皮書，盼透過具體合作計畫，鎖定半導體與工業4.0等關鍵領域，打造全球半導體與AI供應鏈核心舞台。

馬來西亞台灣商會聯合總會今天舉辦記者會發表「台商經貿投資白皮書—馬來西亞篇」，馬來西亞投資、貿易和工業部（MITI）由雙邊經貿關係司官員洪麗玲（Ang Li Ling）與會代表接受白皮書。

駐馬來西亞代表葉非比致詞表示，白皮書聚焦科技、永續發展、新興市場與生活品質等領域，對法規明確性、效率提升、人才供應與基礎建設等提出建言，盼藉公私部門對話，協力推動優化改革。

她指出，這份成果展現產官學界的緊密合作，也獲大馬、亞洲與全球台商總會支持，從實際成功案例勾勒前瞻性與實務藍圖，另提出諸多建設性建議，深化台馬強而有力的夥伴關係。

馬來西亞台灣商會聯合總會總會長林凱民說，台馬雙方的經濟、文化與人脈關係日益深化，這是植基於共同的價值觀、互信及互補優勢，從大馬於1986年開放對外資以來，台商即為最早一批進入的投資者之一。

對於半導體產業部分，他認為，大馬半導體產業優勢對台商極具吸引力，諸如處理器、控制器、IC、製造設備等與半導體相關產品均占重要地位，凸顯馬來西亞在全球供應鏈的關鍵地位。

林凱民強調，台灣作為全球知名的晶片製造國，正好與大馬在封裝與測試方面的優勢形成良好互補，可以共同站上全球半導體與AI供應鏈核心，邁向更永續與更具韌性的未來。

根據馬來西亞台灣商會聯合總會資料，大馬去年成為台灣在東南亞國家協會（ASEAN）的第2大貿易夥伴，雙邊貿易額達美金345億元（約新台幣1兆392億元）。

投資、貿易和工業部數據也顯示，截至2024年，台商在馬來西亞聘用的本地員工接近40萬人，對當地經濟與就業市場貢獻深遠。

半導體 台商 馬來西亞

延伸閱讀

影／馬來西亞男子來台打工 當詐欺車手被逮

蔡凡熙大馬錄影出意外！遮雨棚突被壓垮「砸到謝佳見」

亞昕大馬布局 再下一城

Coupang酷澎一年內預計擴增30% 馬來西亞產品上架銷售

相關新聞

OPEC+無視油價跌還拍板增產？紐時揭沙烏地盤算：助攻川普示好

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）3日決議大幅增產，無視供過於求的市場現況，進一步釋出原油供給。紐約時報報導，OPEC+...

新台幣狂升對市場影響及後市 五要點一次看

在台美貿易協商之際台幣看升的預期心理下，台幣兌美元周一一度狂升4.8%升抵逾兩年來最高。

台幣再度狂升近4%突破30大關 領軍亞幣漲勢恐未結束

由新台幣領軍的亞洲貨幣漲勢恐怕還沒結束，因為投資人開始押注關稅衝擊最壞時期已過，未來幾個月談判雙方還可能出現更多讓步。新...

祖克柏稱「讀大學要三思」 逾半Z世代同感大學學歷無用

在大學錄取率接近百分百的台灣，「窄門」彷彿成為歷史名詞，但是衍生出新的煩惱。美國最新調查發現，將近半數的Z世代跟千禧世代，認為學貸和生成式AI對職場的重塑，讓他們對大學望之卻步。雪上加霜的是，大學中輟創業的成功代表，臉書（Meta）創辦人祖克柏表示，這年頭念大學太花錢，充實人生體驗（他在哈佛通識課程認識現在的妻子）可以，但是對就業幫助有限，最好三思。

OPEC+計劃加速增產 油價每桶跌逾2美元

石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）計劃進一步加速增產，引發供給過剩疑慮，油價今天於亞洲巿場盤初每桶下跌超過2美元

油價一開盤就暴跌超過4% OPEC+決定6月繼續大幅增產

國際油價今天一開盤就狂瀉超過4%，因石油輸出國組織與盟國（OPEC+）同意再次大幅增產，加劇全球原油供過於求的疑慮，而此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。