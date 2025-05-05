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OPEC+無視油價跌還拍板增產？紐時揭沙烏地盤算：助攻川普示好

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
亞塞拜然2024年舉行聯合國氣候變化大會，圖為會中展示印有OPEC標誌的原油桶。路透
亞塞拜然2024年舉行聯合國氣候變化大會，圖為會中展示印有OPEC標誌的原油桶。路透

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）3日決議大幅增產，無視供過於求的市場現況，進一步釋出原油供給。紐約時報報導，OPEC+此舉一方面是為了懲罰哈薩克與伊拉克等配額違規國，另一方面可能沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等主導國家為了向美國總統川普表示支持，換取美國在國防和人工智慧（AI）領域的讓步。

OPEC+日前開會決議，7月起增產幅度為每日超過40萬桶，標誌5年來持續減產後出現重大政策轉變，導致油價大跌。台灣時間5日清晨，布蘭特原油7月期貨大跌4.5%至每桶58.5美元，西德州中級原油6月期貨跌幅達5.15%，報每桶55.30美元；兩大原油指標在稍後跌幅收斂，但仍下跌超過3%。

OPEC+此舉是實際領導國沙烏地阿拉伯企圖懲罰哈薩克與伊拉克未遵守產量上限，持續超出生產配額。

同時，路透引述消息人士透露，倘若哈薩克與伊拉克無視沙國警告，依然未能履行補償性減產，OPEC+很可能會批准加速8月至10月的增產計畫。

紐時引述倫敦研究事務所「能源觀點」（Energy Aspects）地緣政治負責人布朗茲（Richard Bronze）指出，「特別是從沙烏地阿拉伯的角度來看，他們不願意再在其他國家未能充分履行承諾時，成為承擔最重負擔的國家。」

另一方面，紐時提到，被視為石油生產國主要決策者的沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，可能比過去更傾向支持現任白宮當家川普。

RBC資本市場（RBC Capital Markets）全球商品部門負責人克羅夫特（Helima Croft）最近在客戶報告寫道，這次油價下跌「代表川普政府最重要的經濟亮點之一」。川普承諾降低能源成本，包括油價。

分析師表示，沙國和阿聯可能希望在國防或AI等領域的協議中獲得讓步。目前川普政府已經重啟與沙烏地阿拉伯的核能合作談判，且川普預計在5月出訪利雅德。

OPEC 川普 沙烏地阿拉伯

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