新台幣狂升對市場影響及後市 五要點一次看

在台美貿易協商之際台幣看升的預期心理下，台幣兌美元周一一度狂升4.8%升抵逾兩年來最高。

台幣一度衝上29.590元兌1美元，創2023年2月來最強價位，一連六個交易日走升，單日漲幅為1988年以來最大。台股則一度下跌1.7%。

接近中午，台幣兌美元報29.881，貶值仍深達3.8%。

這波台幣走升，正值台灣和川普政府就關稅協議展開談判。台灣政府上周六表示，雙方已進行首輪會談，但未透露細節。

台幣狂升矛頭指向壽險業

AT Global Markets 指出，台灣壽險業者尋求為美債部位 避險，可能加劇了台幣兌美元漲勢。

AT 雪梨首席分析師Nick Twidale說：「我們現在很可能看到壽險業者在美債避險操作上選擇認賠出場。」

Stonex Financial 也認為，壽險公司對美債部位的避險策略，可能成為左右美元兌台幣走勢的關鍵。

Stonex 新加坡外匯交易員吳明澤（Mingze Wu）說：「這兩個交易日的波動可說前所未見，若曝險的是美元，對幾乎沒避險的壽險業者這段時間應該很難熬。」「台灣壽險公司是亞洲主要的美債持有者，他們現在繃緊神經也是理所當然了。」

美中貿易協議前景也推波助瀾

AT分析師Twidale說：「與其說是拋售美元，不如說是押注『買進亞洲』、『買進台灣』，反映市場押寶美中貿易有望達成協議。

但他強調，目前流動性偏低，因幾個市場適逢休假，在清淡交易下加劇波動。

對台灣市場影響不只台股

台灣加權股價指數周一一度下跌1.9%，市場擔心新台幣升值將衝擊出口業獲利。台積電和鴻海跌幅都超過2%。

馬來亞銀行證券（Maybank Securities）主管 Kok Hoong Wong表示，當地市場正議論紛紛，匯兌可能影響台積電第2季獲利。他也說：「金控業普遍持有長期海外資產，新台幣勁升自然引發市場對投資報酬的疑慮。」

摩根大通分析師黃聖翔等人在5月4日報告中指出，雖然目前美元兌新台幣匯率仍於長期交易區間內，但「短期內獲利和資本結構將面臨壓力，恐怕仍會拖累壽險股股價表現和市場信心」。他認為，富邦金（2881）和新光金（2888）因匯率部位落差較大、或有較多未避險美元資產，相較於同業更容易受到衝擊。

台幣勁升也讓美債ETF失去吸引力，在台掛牌的美債ETF股價下挫。國泰20年期（以上）美國公債ETF（00687B）跌幅一度達7.5%。富邦1-3年期美國公債ETF跌5.8%；群益ICE 25年以上美債ETF跌6.9%；永豐ICE 20年以上美國公債ETF跌7.1%。

台幣可能因這行業繼續升值

AT 雪梨首席分析師Nick Twidale認為，壽險業的避險操作值得關注，可能成為繼續推升台幣的主力。

另外，高盛（Goldman Sachs）由分析師 Kamakshya Trivedi領銜發布報告中指出：「隨著美元承壓，加上美國經濟衰退風險升高，未來利率可能走低，讓亞洲出口商持有美元存款的風險和報酬結構出現明顯變化。」高盛預測，人民幣、台幣和馬元等亞洲貨幣會繼續升值。

川普施壓奏效？

經濟學理論和2008年金融海嘯後經驗都指出，龐大的經常帳順差應該帶來本幣升值。上周五台幣勁升，多少彌補了過去幾年所累積的偏差，若當局不干預，這條修正之路還會繼續下去。但如果央行再度出手，無疑成為川普打擊的眼中釘。

在2017年川普上一次任期任內，台灣始終列在貨幣操縱的觀察名單之內。