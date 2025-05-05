快訊

新台幣狂升！散戶進場搶便宜美元、日圓 多家銀行網銀和App傳塞車災情

NBA／希爾德半場轟6顆三分球平歷史紀錄！勇士G7暫領先火箭

白沙屯媽祖回鑾突轉彎進斗六找六房媽 是否再到雲林縣府引關注

聽新聞
0:00 / 0:00

台幣再度狂升近4%突破30大關 領軍亞幣漲勢恐未結束

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台灣經常帳順差龐大（經常帳GDP比率）應該帶來本幣升值，但台幣實質匯率卻走低，上周終於開始出現大幅修正。/擷自彭博
台灣經常帳順差龐大（經常帳GDP比率）應該帶來本幣升值，但台幣實質匯率卻走低，上周終於開始出現大幅修正。/擷自彭博

由新台幣領軍的亞洲貨幣漲勢恐怕還沒結束，因為投資人開始押注關稅衝擊最壞時期已過，未來幾個月談判雙方還可能出現更多讓步。新台幣周一延續上周五漲勢，開盤短短十幾分鐘內一度勁揚近4%，報29.850元。

台幣上周五單日勁升3%。外資湧入台股，押注美國企業對台灣半導體的需求仍將強勁。交易者透露，出口商預期美元可能續貶，開始大舉拋售美元，讓台幣升勢更劇。

不只新台幣，近日因美元走勢疲弱，亞洲多數貨幣都大幅升值，各地央行也被迫出手干預，避免匯率過度波動。

香港金融管理局上周五賣出創紀錄的港幣，防止港升破和美元的聯繫匯率上限，以維持42年來的匯率制度穩定。因應新台幣單日升值幅度創1988年以來新高，台灣的中央銀行也進場阻升台幣。離岸人民幣則升至去年11月以來最強水準。

高盛（Goldman Sachs）由分析師 Kamakshya Trivedi領銜發布報告中指出：「隨著美元承壓，加上美國經濟衰退風險升高，未來利率可能走低，讓亞洲出口商持有美元存款的風險和報酬結構出現明顯變化。」高盛預測，人民幣、台幣和馬元等亞洲貨幣會繼續升值。

這波預期心理轉變的背後，可從亞洲貨幣選擇權和無本金遠期合約（NDF）交易量激增看出端倪。上周五，台幣、韓元和港幣都擠進全球最活躍交易的前八大貨幣選擇權之列，當中美元兌台幣更是NDF合約的交易量冠軍。

彭博指出，台灣長期維持龐大的經常帳順差，但實質有效匯率這幾年卻一路貶值，造成這結果的一部分肇因於台灣壽險業龐大的海外（尤其美國）債券投資部位卻未實施足夠的匯率避險。

經濟學理論和2008年金融海嘯後的經驗都指出，龐大的經常帳順差應該帶來本幣升值。上周五台幣勁升，多少彌補了過去幾年累積的偏差，若當局不干預，這條修正之路還會繼續下去。但如果央行再度出手，無疑正中川普打擊貨幣操縱的下懷。

新台幣周一延續上周五漲勢，開盤短短幾分鐘內一度勁揚逾3%，報30.095元。路透
新台幣周一延續上周五漲勢，開盤短短幾分鐘內一度勁揚逾3%，報30.095元。路透

台幣 美國 貨幣

延伸閱讀

台幣本周測試30大關 匯銀預估會在「258關卡」波動

新台幣強升 法人：有利資金流入、不利出口商和壽險

台幣狂升⋯他點名2類人慘了！網猜陰謀論：美國沒要求台灣很主動

ABF 載板前景 高盛看淡

相關新聞

聯準會明開會 市場料利率不變 鮑爾發言轉偏鷹

美國聯準會（Fed）將於周二、三（六、七日）召開會議，經濟學者及市場人士普遍預料聯準會將維持利率不變；但主席鮑爾在記者會...

波克夏股東會除了聽股神開示 這件事也很重要

波克夏（Berkshire Hathaway）股東每年5月出席在美國內布拉斯加州奧馬哈市的股東會，除了渴望聆聽有「股神」...

沙國威脅將進一步增產石油

沙烏地阿拉伯警告石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的超產國，除非這些國家遵守產量目標，否則沙國將進一步增產石油。

股神巴菲特欽點交棒阿貝爾 背景經歷一次看

「股神」巴菲特昨天在年度股東大會宣布今年底卸任波克夏海瑟威公司執行長，並交棒給欽定接班人、現年62歲非保險業務副董事長阿...

台幣再度狂升近4%突破30大關 領軍亞幣漲勢恐未結束

由新台幣領軍的亞洲貨幣漲勢恐怕還沒結束，因為投資人開始押注關稅衝擊最壞時期已過，未來幾個月談判雙方還可能出現更多讓步。新...

祖克柏稱「讀大學要三思」 逾半Z世代同感大學學歷無用

在大學錄取率接近百分百的台灣，「窄門」彷彿成為歷史名詞，但是衍生出新的煩惱。美國最新調查發現，將近半數的Z世代跟千禧世代，認為學貸和生成式AI對職場的重塑，讓他們對大學望之卻步。雪上加霜的是，大學中輟創業的成功代表，臉書（Meta）創辦人祖克柏表示，這年頭念大學太花錢，充實人生體驗（他在哈佛通識課程認識現在的妻子）可以，但是對就業幫助有限，最好三思。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。