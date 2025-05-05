台幣再度狂升近4%突破30大關 領軍亞幣漲勢恐未結束
由新台幣領軍的亞洲貨幣漲勢恐怕還沒結束，因為投資人開始押注關稅衝擊最壞時期已過，未來幾個月談判雙方還可能出現更多讓步。新台幣周一延續上周五漲勢，開盤短短十幾分鐘內一度勁揚近4%，報29.850元。
台幣上周五單日勁升3%。外資湧入台股，押注美國企業對台灣半導體的需求仍將強勁。交易者透露，出口商預期美元可能續貶，開始大舉拋售美元，讓台幣升勢更劇。
不只新台幣，近日因美元走勢疲弱，亞洲多數貨幣都大幅升值，各地央行也被迫出手干預，避免匯率過度波動。
香港金融管理局上周五賣出創紀錄的港幣，防止港升破和美元的聯繫匯率上限，以維持42年來的匯率制度穩定。因應新台幣單日升值幅度創1988年以來新高，台灣的中央銀行也進場阻升台幣。離岸人民幣則升至去年11月以來最強水準。
高盛（Goldman Sachs）由分析師 Kamakshya Trivedi領銜發布報告中指出：「隨著美元承壓，加上美國經濟衰退風險升高，未來利率可能走低，讓亞洲出口商持有美元存款的風險和報酬結構出現明顯變化。」高盛預測，人民幣、台幣和馬元等亞洲貨幣會繼續升值。
這波預期心理轉變的背後，可從亞洲貨幣選擇權和無本金遠期合約（NDF）交易量激增看出端倪。上周五，台幣、韓元和港幣都擠進全球最活躍交易的前八大貨幣選擇權之列，當中美元兌台幣更是NDF合約的交易量冠軍。
彭博指出，台灣長期維持龐大的經常帳順差，但實質有效匯率這幾年卻一路貶值，造成這結果的一部分肇因於台灣壽險業龐大的海外（尤其美國）債券投資部位卻未實施足夠的匯率避險。
經濟學理論和2008年金融海嘯後的經驗都指出，龐大的經常帳順差應該帶來本幣升值。上周五台幣勁升，多少彌補了過去幾年累積的偏差，若當局不干預，這條修正之路還會繼續下去。但如果央行再度出手，無疑正中川普打擊貨幣操縱的下懷。
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