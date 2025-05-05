油價一開盤就暴跌超過4% OPEC+決定6月繼續大幅增產

國際油價今天一開盤就狂瀉超過4%，因石油輸出國組織與盟國（OPEC+）同意再次大幅增產，加劇全球原油供過於求的疑慮，而此時正值美國發動的貿易戰可能拖累需求。

在台灣時間5日清晨6時左右，布蘭特原油7月期貨大跌4.5%至每桶58.5美元，西德州中級原油6月期貨跌幅達5.15%，報每桶55.30美元。兩大原油指標在稍後跌幅收斂，但仍下跌超過3%。

OPEC與其盟國在上周六開會做出增產決議，該組織的領導國意圖懲罰包括哈薩克在內的超額生產的成員國。這一政策轉向，已經導致油價大跌。

OPEC+決定，7月起增產幅度為每日超過40萬桶，和上月宣布的5月增產規模類似，當時OPEC+宣布決定時引發市場震撼，因為增產幅度是原本計畫的三倍。

由沙烏地阿拉伯和俄羅斯領導的OPEC+正逐步撤回為支撐油價而長期實施的減產措施，這些措施曾讓其市占流失給其他競爭產油國。根據與會代表說法，OPEC+上周六開會後，沙烏地阿拉伯暗示未來可能還會有類似規模的增產。

OPEC+最新行動帶動油市交易量激增，在亞洲交易時段的前半小時內，布蘭特原油期貨合約交易量達約182,000口。

油價今年來大跌，目前回落至4月時觸及的近四年低點，美國總統川普發動的貿易戰威脅全球經濟成長，削弱投資人信心並抑制能源需求。OPEC+政策急遽轉向，增添持續拋售動能，讓原油成為2025年表現最糟的主要商品之一。

ICIS原油分析總監Ajay Parmar表示，OPEC+的增產「根本無法被市場吸收」，「需求成長疲弱，尤其是在近期加徵關稅的情況下」。他說，布蘭特油價走弱是「無可避免」的。

摩根士丹利在OPEC+公布最新決定後調降油價預測，預測布蘭特油價在第3、第4季為每桶62.50美元，比先前的預測低5美元。大摩分析師指出，額外供應「加劇了我們原先模型下的市場過剩情況」。

不過，包括聯準會在內的央行官員們可能樂見油價持續下跌的情勢。較便宜的原油、柴油與汽油等油品，可能部分抵銷關稅所帶來的通膨壓力。

川普先前已呼籲OPEC+增加產量、協助壓低能源價格，他預定本月稍晚訪問中東。同時，沙烏地阿拉伯也在尋求與華盛頓加強關係，而美國同時間正與伊朗進行核子協議談判談判。伊朗與沙國敵對且同為OPEC成員國。