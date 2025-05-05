本周開盤前 五件國際事不可不知

上周多家大型科技公司財報表現亮麗，讓投資人鬆了一口氣，美股標普500指數收復4月2日川普升高貿易戰以來全部跌幅。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美股收復對等關稅失地 後市聚焦 Fed 最新決策及貿易協商進展

美股上周五（2日）連續九日上漲，一舉收復美國總統川普4月2日宣布「對等關稅」措施後的失地。聯準會（Fed）本周開會以及貿易談判後續進展，都將考驗美股能否延續漲勢。

受到美國非農就業數據優於預期、以及美中貿易僵局可望解凍的激勵，道瓊工業指數上周五上漲564點，標普500指數和那斯達克綜合指數雙雙上漲1.5%。一周下來，標普和道瓊上漲約3%，那指上漲3.4%。標普500指數連續九個交易日收高，為2004年來最長連漲紀錄，九天下來漲了10.2%，目前已較4月2日上漲0.3%，但較2月高點仍低了7.5%。費半大漲3.5%；台積電ADR大漲3.8%，且連兩周漲幅超過8.5%，較台北交易溢價16.1% 。

美國4月新增就業優於預期。華爾街日報報導，大陸官方考慮因應美方對芬太尼走私問題的關切，為雙邊貿易談判營造破冰契機。在亞洲交易時段，中方也表示正評估是否啟動談判以停止貿易戰，前提是美方展現「誠意」。

投資人如今期待，美國若和任何一個主要貿易夥伴談判出現進展，將代表美股終於否極泰來。

國際油價重挫 OPEC+增產潮恐淹沒全球市場

受全球供應過剩疑慮拖累，國際油價重挫，因OPEC+同意再度大幅增產，進一步釋出原油供給。

全球指標布蘭特原油周一開盤一度重挫4.6%，跌破每桶58美元，美國西德州原油（WTI）也逼近56美元。

沙烏地阿拉伯警告，如果OPEC+成員國持續生產超出配額，沙國考慮進一步增產，即使油價已大幅下跌。OPEC+同意6月增產每日41.1萬桶，這是連續兩個月增產，目的在懲罰如哈薩克與伊拉克等配額違規國。

美元走弱下 新台幣在內亞洲貨幣仍看升

不只新台幣，近日因美元走勢疲弱，亞洲多數貨幣都大幅升值，各地央行也被迫出手干預，避免匯率過度波動。

香港金融管理局上周五賣出創紀錄的港幣，防止港元升破與美元的聯繫匯率上限，以維持42年來的匯率制度穩定。因應新台幣單日升值幅度創1988年以來新高，台灣的中央銀行也進場貶升台幣。離岸人民幣則升至去年11月以來最強水準。

台幣上周五單日勁升3%。外資湧入台股，押注美國企業對台灣半導體的需求仍將強勁。交易者透露，出口商預期美元可能續貶，開始大舉拋售美元，讓匯價漲勢更劇。

高盛（Goldman Sachs）分析師 Kamakshya Trivedi發布報告中指出：「隨著美元承壓，加上美國經濟衰退風險升高，未來利率可能走低，讓亞洲出口商持有美元存款的風險和報酬結構出現明顯變化。」高盛預測，人民幣、台幣和馬元等亞洲貨幣會繼續升值。

川普說：會調降對大陸加徵的關稅

川普在接受美國國家廣播公司（NBC）《Meet the Press》專訪時表示，「未來某個時間點」會調降對中國大陸加徵的關稅，為這場與全球第二大經濟體的貿易衝突降溫再添訊號。他並稱北京方面近來的一些說法「正面」，但也重申任何貿易協議都必須「公平合理」。

至於聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），川普暗示在他任期結束前不會撤換他，同時再次呼籲這家「早就落後」的央行應儘快降息。

「股神」巴菲特正式交棒

巴菲特正式宣告卸下波克夏公司（Berkshire Hathaway）執行長一職，連接班人都大感意外，這位「奧馬哈先知」傳奇時代也畫下句點。接班人亞伯（Greg Abel）即將接手這家市值達1.2兆美元的巨擘，同時也將面對一連串棘手難題。談到川普祭出的關稅政策，巴菲特表示，貿易「不該被當成武器」。