快訊

40歲許瑋甯懷孕了！秘藏孕肚4個月 母親節前夕晉升準媽咪

澳洲冷凍豬腳驗出萊劑 在野質疑：美國萊豬輸台敲門磚？

萬物的終結：現代科學如何理解宇宙「最終結局」？

聽新聞
0:00 / 0:00

本周開盤前 五件國際事不可不知

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元走弱下，新台幣在內亞洲貨幣仍看升。路透
美元走弱下，新台幣在內亞洲貨幣仍看升。路透

上周多家大型科技公司財報表現亮麗，讓投資人鬆了一口氣，美股標普500指數收復4月2日川普升高貿易戰以來全部跌幅。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

美股收復對等關稅失地 後市聚焦 Fed 最新決策及貿易協商進展

美股上周五（2日）連續九日上漲，一舉收復美國總統川普4月2日宣布「對等關稅」措施後的失地。聯準會（Fed）本周開會以及貿易談判後續進展，都將考驗美股能否延續漲勢。

受到美國非農就業數據優於預期、以及美中貿易僵局可望解凍的激勵，道瓊工業指數上周五上漲564點，標普500指數和那斯達克綜合指數雙雙上漲1.5%。一周下來，標普和道瓊上漲約3%，那指上漲3.4%。標普500指數連續九個交易日收高，為2004年來最長連漲紀錄，九天下來漲了10.2%，目前已較4月2日上漲0.3%，但較2月高點仍低了7.5%。費半大漲3.5%；台積電ADR大漲3.8%，且連兩周漲幅超過8.5%，較台北交易溢價16.1% 。

美國4月新增就業優於預期。華爾街日報報導，大陸官方考慮因應美方對芬太尼走私問題的關切，為雙邊貿易談判營造破冰契機。在亞洲交易時段，中方也表示正評估是否啟動談判以停止貿易戰，前提是美方展現「誠意」。

投資人如今期待，美國若和任何一個主要貿易夥伴談判出現進展，將代表美股終於否極泰來。

國際油價重挫 OPEC+增產潮恐淹沒全球市場

受全球供應過剩疑慮拖累，國際油價重挫，因OPEC+同意再度大幅增產，進一步釋出原油供給。

全球指標布蘭特原油周一開盤一度重挫4.6%，跌破每桶58美元，美國西德州原油（WTI）也逼近56美元。

沙烏地阿拉伯警告，如果OPEC+成員國持續生產超出配額，沙國考慮進一步增產，即使油價已大幅下跌。OPEC+同意6月增產每日41.1萬桶，這是連續兩個月增產，目的在懲罰如哈薩克與伊拉克等配額違規國。

美元走弱下 新台幣在內亞洲貨幣仍看升

不只新台幣，近日因美元走勢疲弱，亞洲多數貨幣都大幅升值，各地央行也被迫出手干預，避免匯率過度波動。

香港金融管理局上周五賣出創紀錄的港幣，防止港元升破與美元的聯繫匯率上限，以維持42年來的匯率制度穩定。因應新台幣單日升值幅度創1988年以來新高，台灣的中央銀行也進場貶升台幣。離岸人民幣則升至去年11月以來最強水準。

台幣上周五單日勁升3%。外資湧入台股，押注美國企業對台灣半導體的需求仍將強勁。交易者透露，出口商預期美元可能續貶，開始大舉拋售美元，讓匯價漲勢更劇。

高盛（Goldman Sachs）分析師 Kamakshya Trivedi發布報告中指出：「隨著美元承壓，加上美國經濟衰退風險升高，未來利率可能走低，讓亞洲出口商持有美元存款的風險和報酬結構出現明顯變化。」高盛預測，人民幣、台幣和馬元等亞洲貨幣會繼續升值。

川普說：會調降對大陸加徵的關稅

川普在接受美國國家廣播公司（NBC）《Meet the Press》專訪時表示，「未來某個時間點」會調降對中國大陸加徵的關稅，為這場與全球第二大經濟體的貿易衝突降溫再添訊號。他並稱北京方面近來的一些說法「正面」，但也重申任何貿易協議都必須「公平合理」。

至於聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），川普暗示在他任期結束前不會撤換他，同時再次呼籲這家「早就落後」的央行應儘快降息。

「股神」巴菲特正式交棒

巴菲特正式宣告卸下波克夏公司（Berkshire Hathaway）執行長一職，連接班人都大感意外，這位「奧馬哈先知」傳奇時代也畫下句點。接班人亞伯（Greg Abel）即將接手這家市值達1.2兆美元的巨擘，同時也將面對一連串棘手難題。談到川普祭出的關稅政策，巴菲特表示，貿易「不該被當成武器」。

台幣 川普 美國 關稅

延伸閱讀

巴菲特捍衛全球貿易 暗批川普強硬關稅政策

波克夏執行長巴菲特給年輕人建議 快樂活得久

美課半導體關稅 公眾意見「異常冷清」 恐讓川普一意孤行

股神巴菲特欽點交棒阿貝爾 背景經歷一次看

相關新聞

聯準會明開會 市場料利率不變 鮑爾發言轉偏鷹

美國聯準會（Fed）將於周二、三（六、七日）召開會議，經濟學者及市場人士普遍預料聯準會將維持利率不變；但主席鮑爾在記者會...

波克夏股東會除了聽股神開示 這件事也很重要

波克夏（Berkshire Hathaway）股東每年5月出席在美國內布拉斯加州奧馬哈市的股東會，除了渴望聆聽有「股神」...

沙國威脅將進一步增產石油

沙烏地阿拉伯警告石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的超產國，除非這些國家遵守產量目標，否則沙國將進一步增產石油。

股神巴菲特欽點交棒阿貝爾 背景經歷一次看

「股神」巴菲特昨天在年度股東大會宣布今年底卸任波克夏海瑟威公司執行長，並交棒給欽定接班人、現年62歲非保險業務副董事長阿...

祖克柏稱「讀大學要三思」 逾半Z世代同感大學學歷無用

在大學錄取率接近百分百的台灣，「窄門」彷彿成為歷史名詞，但是衍生出新的煩惱。美國最新調查發現，將近半數的Z世代跟千禧世代，認為學貸和生成式AI對職場的重塑，讓他們對大學望之卻步。雪上加霜的是，大學中輟創業的成功代表，臉書（Meta）創辦人祖克柏表示，這年頭念大學太花錢，充實人生體驗（他在哈佛通識課程認識現在的妻子）可以，但是對就業幫助有限，最好三思。

OPEC+計劃加速增產 油價每桶跌逾2美元

石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）計劃進一步加速增產，引發供給過剩疑慮，油價今天於亞洲巿場盤初每桶下跌超過2美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。