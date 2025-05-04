沙國威脅將進一步增產石油
沙烏地阿拉伯警告石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的超產國，除非這些國家遵守產量目標，否則沙國將進一步增產石油。
OPEC+上周六（3日）同意從6月起，每日增產41.1萬桶石油，是連續第二個月增產，以懲罰哈薩克及伊拉克等超產國家。
OPEC+代表表示，沙國正在考慮完全取消每天220萬桶的減產量。沙國這項威脅顯示，沙國可能打破多年來支持油價的政策，以強化OPEC+的紀律。
美國關稅措施打擊需求，加上OPEC+增產，已使倫敦布蘭特原油價格持續下跌，直逼每桶60美元，接近4年來低點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言