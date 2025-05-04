沙國威脅將進一步增產石油

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
沙烏地阿拉伯警告OPEC+超產國，必須遵守產量目標。路透
沙烏地阿拉伯警告OPEC+超產國，必須遵守產量目標。路透

沙烏地阿拉伯警告石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）的超產國，除非這些國家遵守產量目標，否則沙國將進一步增產石油。

OPEC+上周六（3日）同意從6月起，每日增產41.1萬桶石油，是連續第二個月增產，以懲罰哈薩克及伊拉克等超產國家。

OPEC+代表表示，沙國正在考慮完全取消每天220萬桶的減產量。沙國這項威脅顯示，沙國可能打破多年來支持油價的政策，以強化OPEC+的紀律。

美國關稅措施打擊需求，加上OPEC+增產，已使倫敦布蘭特原油價格持續下跌，直逼每桶60美元，接近4年來低點。

OPEC 油價 美國

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