波克夏股東會除了聽股神開示 這件事也很重要

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
波克夏2日舉辦為期2天的股東購物日。路透
波克夏2日舉辦為期2天的股東購物日。路透

波克夏（Berkshire Hathaway）股東每年5月出席在美國內布拉斯加州奧馬哈市的股東會，除了渴望聆聽有「股神」稱號的巴菲特最新談話，還有一件事也很重要：「股東購物日」。

今年的波克夏「股東購物日」從股東會前一天的5月2日下午，延續到股東會當天的5月3日，近2萬名股東齊聚CHI健康中心體育館，購買波克夏子公司的產品。

從在場波克夏子公司的評論、排隊人潮以及鼓起的購物袋來看，今年股東購物日的規模是史上最大。在美國消費者因通膨而縮手之際，但齊聚當地的股東們已因波克夏股價大漲而更加富有。波克夏A股今年來已漲20％，2日收盤上漲1.6％至創新高的80萬9,350美元。

市占率20％的跑步鞋領導品牌Brooks Running執行長謝里登（Dan Sheridan）2日說：「今天一定是創紀錄的（股東購物日）第一天，我從未見過這種盛況」，Brooks帶來2,500雙每雙要價140美元的Adrenaline GTS系列鞋款，預估周末能賣出約2,000雙。

其他客人川流不息的波克夏子公司攤位，還有時思糖果（See's Candies）、冰淇淋公司國際乳業皇后（International Dairy Queen）、玩具公司Jazwares、服飾業者Fruit of the Loom、廚具公司Pampered Chef等。

時思糖果一直是人潮最絡繹不絕的攤位之一。該公司希望今年能賣出2.4萬磅的巧克力及其他糖果。國際乳業皇后以低於零售價的1美元販售巧克力及其他口味的冰淇淋，希望銷量能從去年的2.2萬份上升至2.4萬份，收益將用做慈善。

波克夏 糖果

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