一個時代結束 94歲巴菲特宣布年底交棒

高齡九十四歲、人稱「股神」的巴菲特三日出席第六十次年度股東大會時，宣布將卸下波克夏海瑟威公司執行長職位，並建議董事會在今年底前任命六十二歲的阿貝爾接任執行長，好正式接班。連在台上與巴菲特比肩而坐的阿貝爾事先也不知情。

股東大會公布 數千股東震驚

巴菲特自一九六五年起出任執行長，六十年來引領該公司並馳騁股海。儘管他二○二一年就指定阿貝爾為接班人，但巴菲特三日在大會結束前幾分鐘突宣布將卸任的消息，仍使全場數千位股東驚訝。華爾街日報同日報導說，巴菲特卸任被視為象徵一個時代的結束。

不過巴菲特表示自己仍會「常在左右」提供協助，惟公司營運和資本配置的最終決定權將改由阿貝爾定奪。阿貝爾現職是非保險業務的副董事長，大會在全場起立鼓掌為巴菲特喝采的熱烈氣氛中畫下句點。

巴菲特宣布卸任時說，「明天（四日）將召開董事會，共有十一位董事，其中兩人，我的子女豪伊及蘇西知情，但對其他人來說，這可能會是新聞，但我認為阿貝爾在年底成為執行長的時機已成熟」；「（但我還會在，）要是我們遇到重大事情，我相信多少能幫上忙」。

「一股不賣」 續當最大股東

巴菲特是該公司最大股東，持有該公司逾一六○○億美元資產。他表示，該公司過渡至新階段後，自己一股也不會賣；「此一保留每股股票的決定是出於經濟決策，因為我認為公司由阿貝爾管理的前景，會比在我管理下更燦爛」。

巴菲特將一家曾陷入困境的波克夏紡織公司轉為龐大的企業集團和商界奇蹟。幾十年來每年都有成千上萬粉絲和投資人赴美國內布拉斯加州奧馬哈市參加巴菲特形容的波克夏「資本家的伍德史托克音樂節」，還有數百萬人在網路上觀看股東大會，讀著他每年致股東的信函，並鑽研其給予的投資和選股建議。

阿貝爾在加拿大中西部生長，一九九九年該公司投資「中美能源」時才首次進入巴菲特的視野。阿貝爾及其前老闆索科爾透過一系列收購，協助打造波克夏海瑟威能源公司。巴菲特二○一八年提拔阿貝爾，並任命他為副董事長和董事會成員。二○二一年巴菲特正式選定阿貝爾當接班人。

暗指川普 繁榮並非零和遊戲

另外，雖未點名美國總統川普，但巴菲特三日還在股東面前說，實現繁榮並非「零和遊戲」，一國成功並不代表另一國損失，兩國都能蓬勃發展。

巴菲特強調，「我的確相信，世上其他國家變得更繁榮，並不會使我們（美國）付出代價。我們越繁榮，也會感覺越安全；若（地球上）有七十五億人不喜歡你，只有（美國的）三億人誇讚你做得多好，那我看來這是大錯特錯」。