聯準會明開會 市場料利率不變 鮑爾發言轉偏鷹

美國聯準會（Fed）將於周二、三（六、七日）召開會議，經濟學者及市場人士普遍預料聯準會將維持利率不變；但主席鮑爾在記者會上的發言可能較偏向「鷹派」，市場也可能下修對今年降息幅度的預期。

上周公布的四月就業報告及製造業景氣指標都優於預估，令市場對經濟衰退的憂慮有所緩解。四月非農業就業人數增加十七點七萬人，比經濟學者預估的十三點八萬高出不少，失業率也維持在百分之四點二，勞動參與率也持續回升。就業數據公布後，市場預期今年聯準會降息幅度的預期已由原先的一個百分點（四碼），縮小到三至四碼、但偏向三碼，不過，這項預期可能仍然太過樂觀。

另外，三月工廠訂單增加百分之四點三，連續第三個月成長；其中運輸設備訂單激增百分之廿七，使耐久財訂單額增加百分之九點二。本周將公布四月服務業採購經理人指數（PMI），預估將從五十點八降到五十點四，但仍處於擴張水準，顯示美國經濟在遭受關稅衝擊之前相當強韌。

預料聯準會本周會議上，決策官員可能熱烈討論通膨預期升高，以及關稅將如何影響今年的通膨走向。儘管三月個人消費支出（PCE）核心平減指數與二月持平，年升幅也下降，但關稅升高可能顛覆通膨下降勢頭，使決策官員可能預測到年底時PCE核心平減指數年升幅將來到百分之三點五至四。加上四月就業堅實，使聯準會須在近期內降息的壓力不大。

聯準會的處境相當尷尬。官員聚焦於通膨走勢，並擔心通膨預期可能動搖，因此將按兵不動；但各界對經濟成長減緩的憂慮加深，且川普及一些白宮官員頻頻要求聯準會降息。所幸四月就業報告意外之強，令聯準會主席鮑爾對經濟走勢較為放心；只要勞動市場仍然堅實，聯準會就能更輕鬆地堅持緩步降息的立場。

因此，經濟學者預料鮑爾將對市場的預期潑冷水，並暗示聯準會重新以物價穩定為優先使命。