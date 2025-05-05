波克夏執行長巴菲特給年輕人建議 快樂活得久

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

波克夏執行長巴菲特3日在四個多小時股東會上，提供給年輕投資人一個建議：「快樂的人活得更長久。」他也建議社會新鮮人，未來工作的環境與同事比起薪水等因素重要。

巴菲特在提供建議給年輕人時表示，找到實現目標的方式與快樂，能幫助人們活得長久，「我認為比起在做自己不是很喜歡事情的人，快樂的人活得更長久」。

巴菲特也給了投資以外的智慧建議。他被問到提供給接班人副董事長亞伯的計畫時，提供對於選擇工作展開職涯的意見，「你真的會想從事自己享受的事物」。

但他提醒，員工也會承接其他同事的習慣，因此辨別哪種習慣有用，相當重要，他建議人們應該「謹慎」評估自己的雇主與環境，起薪等因素較不重要，「如果你找到美妙的共事之人，那就是你該去的地方」。

巴菲特 股東會

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