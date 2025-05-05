巴菲特捍衛全球貿易 暗批川普強硬關稅政策
波克夏執行長巴菲特3日以捍衛全球貿易態度，暗批美國總統川普的強硬關稅政策，認為貿易不該成為「武器」，對世界其他國家課徵懲罰性關稅大錯特錯。這也是巴菲特迄今對關稅最直截了當的評論。
巴菲特表示，「你能對平衡貿易有利全世界這個事實，做出非常好的主張」，但「貿易無疑也可以是戰爭行為」，「我們應該尋求和其他國家貿易」。
他說，「貿易不應變成武器。我確實認為，如果全球其他地區變得更繁榮，我們也會變得更昌盛，而且安全感會提升，各位的子女未來會感受到這點」。
巴菲特重申，他也關切美國和其他國家的龐大貿易赤字，但暗批川普政策，「我認為設計出一個世界，讓少數國家說『哈哈，我們贏了』，其他國家稱羨，不是一個很好的主意」，「在我看來，75億人不太喜歡你，3億人自鳴得意，誇耀近來所為，我覺得這是巨大錯誤」。他未具體點名川普。
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