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股神巴菲特欽點交棒阿貝爾 背景經歷一次看

中央社／ 奧瑪哈4日綜合外電報導
阿貝爾（Gregory Abel，圖）多年來一直是股神巴菲特的得力助手，目前也成為他的欽定接班人。 路透
阿貝爾（Gregory Abel，圖）多年來一直是股神巴菲特的得力助手，目前也成為他的欽定接班人。 路透

「股神」巴菲特昨天在年度股東大會宣布今年底卸任波克夏海瑟威公司執行長，並交棒給欽定接班人、現年62歲非保險業務副董事長阿貝爾。美聯社報導整理出阿貝爾的背景和經歷。

阿貝爾（Gregory Abel）一直是巴菲特（Warren Buffett）的得力助手，他過去7年負責管理波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）旗下事業。

這些事業包含柏林頓北方聖塔菲鐵路公司（BNSF）、甜食製造商時思糖果（See's Candies）、連鎖冰淇淋店冰雪皇后（Dairy Queen），以及巴菲特過去收購的許多製造和零售事業。

阿貝爾出生於加拿大，在當地的成長階段曾打過曲棍球，他透過回收廢棄瓶罐以及在一間充填滅火器藥劑的小公司上班期間，學到認真工作的價值。如今，他發現自己位於投資界的食物鏈頂端。

波克夏海瑟威2021年股東會中，時任副董事長孟格（Charlie Munger）說溜嘴，他證實阿貝爾將成為巴菲特的繼任者。孟格已於2023年11月底辭世。

波克夏海瑟威董事會將投票表決，是否正式批准阿貝爾於2025年底接任執行長。董事長兼執行長巴菲特在股東會中表示，他預期這項人事案會獲得一致通過。

阿貝爾接任執行長後，將執掌波克夏海瑟威五花八門的事業，並管理近40萬名員工及龐大的股票投資組合。

多年來持續尋找執行長繼任者的巴菲特和波克夏海瑟威董事會成員，不僅認可阿貝爾的才華，並盛讚他對各種事業的理解能力。

長期擔任波克夏海瑟威董事的歐爾森（Ron Olson）在消息公布的前2天就透露，他認為阿貝爾已準備好接掌這家公司。

巴菲特多年來一直表示，阿貝爾出任執行長後的主要工作，就是維護波克夏海瑟威獨特的「分權」（decentralized）文化，這個文化建立於獨立、正直和信任的基礎上。

事實上，關於阿貝爾未來的角色，孟格曾評論說「他會保留這間公司的文化」。

孟格 巴菲特 波克夏

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