巴隆調查：投資人轉向 債金優於股 股市展望30年最悲觀

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
在美國總統川普的關稅造成市場動盪之際，巴隆春季基金經理人調查顯示，許多投資人認為未來一年「債金優於股」，對股市的看法是近30年來最悲觀。 美聯社
在美國總統川普的關稅造成市場動盪之際，巴隆春季基金經理人調查顯示，許多投資人認為未來一年「債金優於股」，對股市的看法是近30年來最悲觀。 美聯社

在美國總統川普關稅造成市場動盪之際，巴隆春季基金經理人調查顯示，許多投資人認為未來一年「債金優於股」，對股市的看法是近30年來最悲觀，同時提高固定收益資產的比重。

巴隆金融周刊（Barron's）春季Big Money經理人調查顯示，32%受訪者看空未來一年的股市展望，比率為至少1997年來最高，56%受訪者更表示客戶看壞股市前景，僅26%受訪者看好市場前景，比率為1997年以來最低。相較下，在去年秋季的調查中，50%受訪者抱持多頭看法，只有18%看空。

投資人看法的大幅轉變，主要反映擔心川普政府的關稅可能對企業獲利和經濟造成的影響。CFS投資顧問服務公司共同創辦人尼迪克表示：「川普在關稅問題上可能玩過頭了。」

投資人已經歷網路泡沫破裂、911恐怖攻擊、雷曼兄弟倒閉、2008-2009年金融危機、新冠疫情，但現在他們對金融市場、經濟和國家的焦慮感，比之前這些危機更加深刻。

受訪者認為股市可能還會再跌，約58%受訪者認為股市被高估，38%認為股票價位合理，只有4%認為被低估。持樂觀看法的經理人預期，美股三大指數今年底前會再漲約4%-7%，但悲觀者預期道瓊工業指數將跌7%，標普500和那斯達克跌幅更達二位數。

調查顯示，只有20%受訪者贊成川普團隊的關稅政策，約80%則認為，關稅造成經濟衰退的可能性為40%以上。

58％受訪者表示看好黃金，背後因素除了對經濟的擔憂，還有中國大陸、印度和其他新興市場的央行購買黃金。國際金價今年來已上漲近27%。

許多受訪者也看好債市，近75%的固定收益資產權重高於半年前。70%表示看好債券，預期聯準會（Fed）今夏將數度小幅降息。62%受訪者預期，10年期美國公債殖利率一年後將降至4%以下。

川普 關稅

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