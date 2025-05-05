股神：最近市場波動沒什麼 預期未來五年有部署現金機會

經濟日報／ 編譯陳苓盧思綸／綜合外電
有「股神」美譽的波克夏公司（Berkshire Hathaway）執行長兼董事長巴菲特。美聯社
有「股神」美譽的波克夏公司（Berkshire Hathaway）執行長兼董事長巴菲特。美聯社

有「股神」美譽的波克夏公司（Berkshire Hathaway）執行長兼董事長巴菲特，3日宣布計劃今年底前卸下已執掌60年的執行長職務，交棒給副董事長亞伯（Greg Abel）。他也發表投資看法指出，最近市場波動「沒什麼」，未來五年可能出現部署現金的機會，同時力挺美國並盛讚蘋果執行長庫克。

隨著巴菲特已高齡94歲，今年波克夏股東會吸引創紀錄的1.97萬人參與，現場準備約8,000本波克夏60周年專書迅速售罄，巴菲特在股東會講話緩慢，數度展現幽默，但他選擇在最後五分鐘拋出震撼彈。

巴菲特說，「時機已經到了，亞伯今年底應該成為公司執行長，我想向董事會提出這項人事案與建議」，坐在身旁的亞伯也一臉意外。他說，他沒有事先告知亞伯或波克夏其他董事，只有他兩位擔任董事的子女知情，他計劃4日與董事開會討論交棒計畫，董事會應會在未來幾個月讓亞伯升任執行長，並宣言他「完全無意出售波克夏任何一股，而是會（在他辭世後）逐步餽贈」給慈善基金會。

圖／經濟日報提供
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他宣布這些消息時，吸引全體與會股東起立鼓掌，感謝他60年來的努力，但他幽默地說，「這種熱情反應能用兩種方式解讀」，他也不會就此消失在波克夏，「我還是會到處晃晃，可能一些地方有些用處」，但亞伯將有最終決策權。

這象徵波克夏進入新時代，明年股東會將不是由巴菲特主持。62歲的亞伯表示，能接下這項責任「感到無比榮幸與謙卑」，保持波克夏的聲譽「至關重要」。

巴菲特也談到許多投資看法，認為近來的美股重挫不算「劇烈波動」（huge move），「過去30、45天的情勢…真的沒什麼（nothing）」，「一直都不算劇烈的熊市或任何類似情況」，他揭露波克夏不久前很接近要投資某家公司100億美元，但最終決定作罷。

不過，他認為，波克夏未來五年內有望找到部署龐大現金之處，一路向前，找到好目標的機率會隨之升高。波克夏部署現金的方式通常為收購企業或股票。

巴菲特也感謝蘋果執行長庫克，開玩笑說道「我都有點不好意思說，庫克替波克夏賺到的錢比我還多」，接著表示蘋果已故共同創辦人賈伯斯挑選庫克接班是「正確決定」。

他被問到若日本央行升息，是否會停止投資日股時，回應「未來50年…都不考慮賣股」。他說，他獲得日本五大商社的「極為優待」，正在打造「超長期」關係。巴菲特被問到波克夏的匯率考量和潛在避險時，表示他關切政府傾向於做出讓幣值走貶決策，但「在美國，財政政策才讓我害怕」，「這個問題不限美國，是全世界」。

巴菲特 波克夏 股東會

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