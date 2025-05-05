英國本周估降息1碼
美國關稅衝擊下，多數經濟學家預期，英格蘭銀行（BoE，央行）將在8日會議上降息1碼至4.25％，並可能下砍成長和通膨展望。
彭博經濟學家表示，從英國央行3月會議以來，經濟前景出現了劇烈變化，關稅稅率提高、不確定性激增，預料央行8日將降息1碼，並可能下調成長和通膨預期。他們預測，央行今年將每季降息1碼，到2026年第1季利率將降至3.5%。
彭博同時指出，他們可能低估央行對關稅的憂慮程度，央行有可能大幅修改前瞻指引。
在前瞻指引中捨棄「漸進」寬鬆一詞，是暗示今夏每次會議都將降息的最簡單方式。
天達（Investec）經濟學家霍斯菲爾德（Sandra Horsfield）也說，「幾乎確定」本次會議上借款成本將進一步降低，多數金融市場參與者都已計入降息可能性。她說：「對貨幣政策委員會（MPC）來說，現在的新問題是思考美國貿易政策的變化，會如何改變英國通膨前景」。
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