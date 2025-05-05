面對不斷湧入的旅客引發民怨，日本愈來愈多地方政府都在對海外旅客徵收旅宿稅，同時研擬針對國內旅客課徵新稅，只有在地居民不受影響，反映當局正試圖兼顧旅遊業發展與當地人民的生活。

熱海市4月1日起已對每位旅客徵收每晚200日圓（1.4美元）旅宿稅，成繼東京2002年首創先例來，第12個推行這類舉措的日本地方政府。熱海當局預估，每年相關稅收可達6億日圓，將用於資助新設立的熱海旅遊局，以及舉辦煙火節等活動。

多數的旅宿稅按人數與住宿天數計算，所得款項只能用於觀光業，以減輕實際收取費用的旅宿業者所面臨的行政負擔，許多地方政府採固定費率分級制，僅北海道的俱知安町按比率徵收；在取得總務省許可後，俱知安町於2019年11月起，對新雪谷滑雪度假區的住客課徵2%的旅宿稅。

北海道的留壽都村也考慮跟進，藉此從更高檔的飯店設施賺進更多收入。

2023年10月，廣島縣甘日市對世界遺產嚴島神社所在的宮島，開徵100日圓的登島稅，當中還未包含200日圓的渡輪費。2024年，共有創紀錄的485萬名遊客造訪宮島，當地政府預計在2025年度，相關稅收有望增至大約4億日圓。

「宮島訪問稅」是日本首次依「肇因者付費」原則課徵的稅收，背後的思維是旅客湧入推高行政成本，因此這些成本應由旅客負擔。