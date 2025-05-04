不是豪車名錶！有錢人都著迷的9種心靈奢侈品 每個花不到300元

摘要 越富有的人，有時其實更為慷慨。他們發現了付出並不會讓人變得貧窮，反而會讓人感受到內在的富足。

提到富豪，普遍的假設可能是豪宅豪車名錶；但許多有錢人的生活往往比外界想像的更簡單，他們選擇一些不昂貴但有意義的「小確幸」，不會耗盡他們的銀行帳戶，還會為個人帶來心靈健康和個人成長等巨大回報。

1、他們享用一杯手沖咖啡或好茶

不少百萬富翁願意用低於10美元（約300元新台幣）的價錢，買一小包高品質咖啡豆或特色茶葉細細品味，順便梳理思緒。

《哈佛商業評論》研究，短暫但有意識的「片刻專注」時間，有助於提升決策品質與創造力，為接下來的一天營造平靜的氛圍。每日一杯慢飲，正是低成本的生產力投資。

2、他們擁有自己的藏書

巴菲特認為「最好的投資，就是投資自己。」在有錢人的投資裡，書店與圖書館，堪稱性價比最高的工具：無價的知識。許多富豪習慣以每本幾美元的價格，購入經典文學、商業管理書籍或傳記，不斷拓展視野。

3、他們喜歡點香氛蠟燭

查理‧蒙格說過，成功的人會特別用心打造一個「讓頭腦清楚好思考」的環境。一盞不到10美元的香氛蠟燭，就是很划算的小投資，可以舒緩壓力、調整情緒。美國心理學會的研究也發現，光線柔和的環境能降低焦慮、幫助我們更專注。

4、他們有做筆記的習慣

一本筆記本、一支順手好寫的筆，對很多百萬富翁來說，不只是文具，而是幫助自己「整理腦袋」的小工具。很多成功的人習慣每天簡單寫下三件事：今天想完成的目標、腦海裡的雜念，還有今天學到的收穫。這種做法可以減少大腦的壓力，讓事情更有條理，成本大概也就一杯拿鐵的價錢。

筆記本和筆聽起來很普通，但把腦裡的想法寫下來，比你想像中還要有用。

5、他們喜歡新鮮的農產品

飲食上的小選擇，日子久了會累積出大效果。研究也證實，營養好的飲食可以提升工作效率，還能降低慢性病風險。簡單說，這筆錢花得非常值得。

6、他們固定造訪圖書館

許多有錢人會定期造訪圖書館，利用其免費或極低費用的紙本書籍、電子書、專業資料庫，維持資訊更新速度與深度。此外，圖書館提供的「無干擾環境」也是培養專注力的秘密武器。

7、他們為人慷慨

除了鉅額資助金或大型慈善計畫，許多節儉且理性的富裕人士，也經常有細微的慷慨行為。例如，請朋友喝咖啡、捐一小筆錢支持在地公益，或是給街頭藝人一點小費。這些花費不到10美元的小舉動，能帶來巨大的情感回報。

研究也一再證明，哪怕只是非常微小的慷慨行為，都有助於提升幸福感，甚至增進身體健康。換句話說，這是一種極具價值的「情緒價值投資」。

8、他們投資身心靈

許多有錢人不把錢花在奢華的物品上。他們更重視那些「小而精緻」的投資——滋養心靈。報導指出，富翁往往會花錢投資在正念冥想的時光。正念練習的好處相當實際。

市面上，有許多冥想APP、瑜珈課程或引導式正念訓練，其實只要不到10美元，尤其是遇到優惠或選擇入門訂閱方案時更是划算。

9、他們享受放鬆泡澡

一袋高品質的泡澡浴鹽，通常也不到10美元，就能讓居家浴缸秒變迷你水療中心。泡澡能降低壓力、緩解肌肉緊繃並提升睡眠品質。

如果想在日常生活裡增添這些「低調奢華」，以下是幾個實用策略：

●準備一個「小小放縱罐」：每週預留一筆小預算，買支蠟燭、添購健康食品，或做一件善事。

●挑選當月實踐項目：例如，每日寫日記、5分鐘冥想，或去一次圖書館。重點是小而可行。

●盤點真正帶來快樂的事：也許是一杯熱茶、一場泡澡，或為朋友準備一個小驚喜。優先安排這些事情。

資料來源：KillerStarups、DMN

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

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