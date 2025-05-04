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待川普關稅政策明朗 外界估聯準會再次暫停降息

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
各界普遍預計，在觀察美國總統川普關稅舉措會如何影響國內經濟之際，美國聯邦準備理事會（US Federal Reserve）本週將延續近期政策，再次暫停降息。路透
各界普遍預計，在觀察美國總統川普關稅舉措會如何影響國內經濟之際，美國聯邦準備理事會（US Federal Reserve）本週將延續近期政策，再次暫停降息。路透

各界普遍預計，在觀察美國總統川普關稅舉措會如何影響國內經濟之際，美國聯邦準備理事會（US Federal Reserve）本週將延續近期政策，再次暫停降息。

法新社報導，川普對中國徵收高額關稅，對大多數其他國家的商品徵收10%的較低「基準」關稅，同時對鋼鐵、汽車和鋁等特定商品徵收25%關稅。

川普也宣布，對其他數十個貿易夥伴的高額關稅措施暫緩90天，寬限期7月到期，好讓它們有時間與美國就現有安排重新進行談判。

多數經濟學家預計，1月以來實施的關稅將推高物價並抑制經濟成長，至少短期內是如此，這可能會使聯準會維持利率按兵不動更久。

擔任美國克里夫蘭聯邦準備銀行總裁10年後，最近卸任的麥斯特（Loretta Mester）表示：「聯準會必須高度重視控制通膨，以免通膨以更持續的方式回升。」

她告訴法新社：「這將破壞過去3年為降低通膨所做的所有努力。」

Fed 川普 美國 聯準會 通膨

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