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印尼2040年前大增清潔發電 核能擬佔發電1成

中央社／ 雅加達4日綜合外電報導
印尼總統普拉伯沃。路透
印尼總統普拉伯沃。路透

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）的高級幕僚表示，印尼計劃在2040年底前大幅擴展再生能源，包括引進10 GW的核電，預計今後5年內會陸續敲定相關合約。

路透社報導，印尼目前是世界最大溫室氣體排放國之一，已訂下2050年底前達標碳中和。印尼總統的能源與氣候特使哈希姆（Hashim Djojohadikusumo）表示，隨再生能源擴張，印尼的發電裝置容量將比目前增加超過一倍。哈希姆本身也是普拉伯沃的兄弟。

哈希姆在紐約告訴路透社：「接下來5年會敲定很多相關合約...尤其核能，因為需較長的先期準備。」

哈希姆表示，印尼的目標是到2040年底前能額外增加103 GW的發電裝置容量，包括75 GW來自太陽能、風能、地熱及生質能源發電，10 GW核能及18 GW燃氣發電。

印尼目前的發電裝置容量約為90 GW，當中超過一半是燃煤，再生能源發電佔不到15 GW，沒有核電廠。

哈希姆表示，包括俄羅斯國營核子企業（Rosatom）、中國的中核集團（CNNC）、英國勞斯萊斯（Rolls Royce）、法國電力集團（EDF）與美國的NuScale Power Corporation等公司，均對印尼核電計畫表示參與意願。

再生能源 印尼 核電

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