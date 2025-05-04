巴菲特感謝「他」讓公司發大財！讚畢生最成功投資「比我還會賺」

華爾街日報報導，美國投資大神巴菲特3日在年度股東會拋出退休震撼彈，並特別致敬蘋果執行長庫克，感謝庫克讓波克夏海瑟威公司發大財。其實，巴菲特和老友孟格先前一直避開科技股，直到2016年開出3個標準才選中蘋果，而事實也證明，這是巴菲特畢生最成功的投資經驗之一。

巴菲特3日於內布拉斯加州奧瑪哈市（Omaha）舉行波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）年度股東大會，會中無預警宣布將在2025年底前卸任，並交棒給副董事長阿貝爾（Greg Abel）。

此外，巴菲特也特別致敬庫克表示：「我都有點不好意思說，庫克讓波克夏海瑟威獲得的收益，比我為公司賺的錢還多。」

華爾街日報描述，巴菲特與商業夥伴孟格（Charlie Munger）由於自認無法理解快速變動的科技業，因而一直避開科技股。

直到2016年，巴菲特要求投資經理人依照3項條件尋找投資標的，首先希望本益比不超過15，而且波克夏海瑟威經理對該股票未來5年收益增長有9成信心，以及對每年增長7%以上有5成信心。經理人便找到了蘋果。

當時，蘋果股票本益比14，算是巴菲特條件範圍內較為高端的選項。

巴菲特當時使用翻蓋手機，並非科技迷，但他觀察到蘋果對消費者的吸引力，巴菲特的孫子是蘋果的忠實用戶，而蘋果的顧客留存率也高達95%。

波克夏海瑟威最初購買約1000萬股蘋果股票，價值約10億美元，並在接下來的幾年內持續增持。到去年底，波克夏海瑟威擁有約2%的蘋果股份，成為其5大股東之一。當時蘋果是波克夏的最大持股，排在其後的是美國運通和美國銀行。

目前巴菲特已經大幅減少蘋果持股。到去年底，波克夏擁有的3億蘋果股票，價值751億美元，僅是前一年同期持有量的1/3。