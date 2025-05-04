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股神巴菲特拋退休震撼彈！股東大會宣布年底交棒 接班人事前不知

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股神巴菲特拋退休震撼彈！股東大會宣布年底交棒 接班人事前不知

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
波克夏海瑟威公司執行長巴菲特2018年接受福斯商業新聞網專訪。美聯社
波克夏海瑟威公司執行長巴菲特2018年接受福斯商業新聞網專訪。美聯社

路透報導，美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）3日拋出震撼彈，宣布將在2025年底卸下波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）執行長一職，並推薦由副董事長阿貝爾（Greg Abel）接任，正式交棒這家他領導逾60年的投資帝國。

高齡94歲的巴菲特在年度股東大會問答尾聲表示，接班計畫已成熟，他認為「阿貝爾成為公司執行長的時機已經到來」，並補充他仍會「待在這裡，並且在某些情況下可能仍然有用」，但「最終決定權」將交給阿貝爾。

這項消息連身旁的阿貝爾事先也不知情，僅有董事會內他的兩名子女事前知曉。董事會4日將召開會議討論交接事宜。

62歲的阿貝爾自2018年起擔任副董事長，長期被視為巴菲特屬意的接班人。他在現場表示，能接下這項責任「感到無比榮幸與謙卑」。

另外，巴菲特強調，自己沒有出售波克夏股票的打算，並重申其遺產幾乎將全數捐出。

這一決定為巴菲特長達60年的非凡事業畫下句點。在這段期間，他將波克夏從一間濒臨倒閉的紡織公司，成功轉型為市值達1.16兆美元，遍及保險、能源、鐵路、鞋類和糖果等多種業務的綜合企業。

根據富比世雜誌，巴菲特的個人財富達1682億美元，幾乎全數來自於他所持有的波克夏股票。

巴菲特宣布交棒的瞬間，現場數千名股東起立鼓掌長達一分鐘，象徵一個傳奇投資時代的落幕。

這項消息也贏來企業領袖和投資者對巴菲特的讚譽。

摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示：「巴菲特代表了美國資本主義以及美國本身所有美好的事物，以誠信、樂觀和常識投資於我們國家和企業的成長。」

蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）在X發文說：「從未有過像巴菲特這樣的人，無數人，包括我自己，都受到他的智慧啟發。認識他是我一生中的一大榮幸。」

巴菲特 波克夏 美國

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