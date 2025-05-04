快訊

白沙屯媽祖今凌晨1時30分登轎 數萬信眾簇擁下啟程回鑾

巴菲特：貿易不應是武器 拋震撼彈有意年底退休

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國「股神」巴菲特今天告訴股東，美國不應「把貿易當作武器」，也不應像總統川普那樣利用關稅引發全球股市動盪，激怒世界各國。他還拋出震撼彈，宣布想在年底退休。

綜合法新社與美聯社報導，巴菲特（Warren Buffett）在內布拉斯加州奧瑪哈市（Omaha）舉行的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）年度股東大會上說：「毫無疑問，貿易是足以構成戰爭的行為。」

雖然他並未指名道姓，但顯然是意指川普。他發表上述言論的同時，美國與海外分析師都日益擔憂，關稅可能嚴重拖累全球經濟成長。

早在2個月前，巴菲特接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪時就表示，關稅是「針對商品課稅」，並非如同川普所稱是一種相對無痛的收益來源。他還說，「我的意思是，牙仙子（Tooth Fairy）可不會來付錢！」。

高齡94歲的巴菲特目前仍掌管旗下企業集團，他敦促華府繼續與其他國家進行貿易，「我們應該做我們最擅長的事，他們也應該做他們最擅長的事。最初我們就是這樣做的」。

他表示，實現繁榮並不是一場「零和遊戲」，1個國家的成功並不代表另1個國家的損失，2個國家都可以蓬勃發展。

巴菲特說：「我的確相信，世界上的其他國家變得更加繁榮，並不會讓我們付出代價；我們愈是繁榮，也會感覺更加安全。」

他還說，1個國家若自稱優越，同時冒犯世界上的其他國家，這是件危險的事。

巴菲特說：「若有75億人不喜歡你，只有3億人誇讚你做得多好，依我看來，這樣是大錯特錯。」

巴菲特還在會中拋出震撼彈，表示他將建議董事會讓副董事長阿貝爾（Greg Abel）於今年底接任執行長。

他說：「我覺得時機已經來臨，應讓阿貝爾在今年底成為公司執行長。」

多年來，阿貝爾一直是巴菲特欽定的接班人，他已在管理波克夏海瑟威所有非保險業務。原本外界推測阿貝爾將等到巴菲特辭世後才會接班，因為巴菲特過去總是說，自己沒有打算退休。

巴菲特是在長達5小時的問答環節尾聲宣布這個重磅消息，之後未再接受提問。他說，董事會中只有他的2個孩子霍華德（Howard Buffett）與蘇西（Susie Buffett）知道這件事。在台上與巴菲特比肩而坐的阿貝爾事前也未接獲通知。

川普 巴菲特 美國

延伸閱讀

投資的底層邏輯…巴菲特信奉「撿菸蒂」受價值投資大師影響 形成護城河理論

川普：過渡期不必擔憂 美經濟將表現絕佳

波克夏Q1獲利減 股神開砲 批評貿易不應變成武器

巴菲特盛讚日本商社 股神接班人說可能會「永遠持有」

相關新聞

不放棄中國市場 傳輝達將再為陸特製晶片

美媒The Information二日報導，輝達已通知部分最大的中國大陸客戶，正調整其人工智慧（ＡＩ）晶片設計，好讓這些...

美降息時間點估延至7月 就業數據強化 聯準會保持觀望

最新發布的美國4月非農就業報告優於預期。有「聯準會（Fed）傳聲筒」稱號的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timira...

波克夏Q1獲利減 股神開砲 批評貿易不應變成武器

「股神」巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）3日公布，上季營業利益下滑逾一成，原因是保險事業表現...

美股收復對等關稅失地 後市將聚焦Fed最新決策及貿易協商進展

美股上周五（2日）連續九日上漲，一舉收復美國總統川普4月2日宣布「對等關稅」措施後的失地。聯準會（Fed）本周開會以及貿...

輝達要設計新AI晶片銷陸

The Information引述三位知情人士報導，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達已知會字節跳動、阿里巴巴、騰訊控股等中國...

OPEC+同意下月每日再增產41萬桶 油價不妙

石油輸出國組織和盟國（OPEC+）3日宣布，同意6月再度大幅增產每日41.1萬桶，增幅與上個月宣布的相同，以懲罰那些超額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。