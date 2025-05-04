不放棄中國市場 傳輝達將再為陸特製晶片

美媒The Information二日報導，輝達已通知部分最大的中國大陸客戶，正調整其人工智慧（AI）晶片設計，好讓這些晶片可在不違反美出口規則下賣給中企。

該報導說，美國政府雖逐漸收緊對輝達銷中產品的限制，但輝達並不打算放棄中國市場，並已對字節跳動等若干最大的中國客戶表示，正調整其AI晶片設計，好讓這些晶片可在不違反美國出口規則下賣給中企。

輝達晶片對研發聊天機器人、圖像生成器和其他AI系統至關重要。自美國總統川普第一任以來，這些晶片一直是美國出口管制的標的。為此，輝達替中國市場設計符合美國出口規範的晶片，以因應這類不斷變動的規範。

輝達四月表示，川普政府限制輝達向中國出口H20晶片，除非取得特別許可。輝達的H20晶片因性能相對較低，在高階晶片被管制出口後就成為主要的輸中品項。

今年初備受全球關注的中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）用的就是H20晶片進行研發。而由於深度求索等中企對低成本AI模型的需求攀升，中國客戶也正追加對這些晶片的訂單。