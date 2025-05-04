美議員追殺25家陸企 要求在美證交所下市

據路透報導，兩名共和黨籍議員敦促美國證券管理委員會（SEC）將阿里巴巴集團在內的廿五家大陸企業摘牌。英國金融時報表示，他們聲稱這些企業與大陸軍方有聯繫，危及美國國家安全。

金融時報指出，眾議院中國事務委員會主席穆勒納爾和參議院老齡事務委員會主席斯科特致信SEC主席保羅．阿特金斯，要求對在美國交易所上市的廿五家中國企業集團採取行動。

兩位議員在信中表示：「這些實體受益於美國投資者的資本，同時推進中國共產黨的戰略目標…支持軍事現代化和嚴重侵犯人權」，「它們也給美國投資者帶來了不可接受的風險」。

報導稱，這些公司還包括搜尋引擎百度、線上零售平台京東，以及熱門社群媒體平台微博。議員們表示，無論中國公司表面上看起來多麼商業化，它們「最終都被用於邪惡的國家目的」。他們表示，根據「外國公司責任法案」，SEC擁有暫停交易和強制退市的工具和權力。

根據二○二○年頒布的「外國公司責任法案」，如果美國監管機構連續三年無法檢查外國公司的審計機構，SEC可禁止這些公司交易。在該法案通過後的過去數年中，已有一些中概股主動退市。

華爾街日報曾報導，截至今年三月七日，共有二八六家中國公司在美國主要證券交易所上市。

分析師稱，若中國股票被摘牌，許多投資人很可能會選擇直接出售他們所持有的這些中國公司股票，這將在全球市場引發嚴重的連鎖反應。快速拋售將拉低股票市值，可能造成流動性問題。

面對美國中概股恐被迫下市，香港財政司長陳茂波日前表示，已指示香港證監會和港交所做好準備，若在海外上市的中概股希望回流，必須讓香港成為它們首選的上市地，確保企業「來得了、留得住、發展得好」。