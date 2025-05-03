巴菲特盛讚日本商社 股神接班人說可能會「永遠持有」

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
波克夏公司3日的股東會議中，巴菲特盛讚其所投資的日本五大商社。美聯社
波克夏公司3日的股東會議中，巴菲特盛讚其所投資的日本五大商社。美聯社

有「股神」之稱的巴菲特3日在波克夏公司（Berkshire Hathaway）股東大會演說中，盛讚波克夏所投資的日本五大商社；股神接班人甚至表示，波克夏可能「永遠」持有這些商社的股票。

路透報導，在巴菲特發表本次演說的一至一個半月前，波克夏公司說已增持日本五大商社股票，持股比率最高達到9.8%；這五間企業分別是三菱商事、丸紅株式會社、三井物產、伊藤忠商事和住友商事。

截至去年年底，波克夏對這五家日企的投資總額已達到235億美元。

巴菲特說，「在接下來的50年裡，我們將不會產生賣掉這些公司股票的想法」，「這五間給我們極好的回報......我們所做的只有歡呼並鼓掌」。

被視為巴菲特接班人的波克夏副董事長亞伯（Greg Abel）也表示，他預期波克夏公司將會長期持有這些商社的股票，可能為期50年，「或是永遠」。並說，「我們正在建立關係」，「且真的希望跟他們一起打造豐功偉業」。

日本商社又以「總和商社」型態知名，從事多種材料、商品及食品交易，通常扮演中間商角色，並提供後勤支援。此外也深入參與實體經濟領域，比如大宗商品、航運及鋼鐵等業務。

波克夏自2019年開始投資日本商社，並在隔年巴菲特90歲生日時，揭露其對五大商社的持股比率達到5%。

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