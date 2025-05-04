美股收復對等關稅失地 後市將聚焦Fed最新決策及貿易協商進展

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股2日連續九日上漲，一舉收復美國總統川普4月2日宣布「對等關稅」措施後的失地。 路透
美股2日連續九日上漲，一舉收復美國總統川普4月2日宣布「對等關稅」措施後的失地。 路透

美股上周五（2日）連續九日上漲，一舉收復美國總統川普4月2日宣布「對等關稅」措施後的失地。聯準會（Fed）本周開會以及貿易談判後續進展，都將考驗美股能否延續漲勢。

受到美國非農就業數據優於預期、以及美中貿易僵局可望解凍的激勵，道瓊工業指數上周五上漲564點，標普500指數和那斯達克綜合指數雙雙上漲1.5%。一周下來，標普和道瓊上漲約3%，那指上漲3.4%。標普500指數連續九個交易日收高，為2004年來最長連漲紀錄，九天下來漲了10.2%，目前已較4月2日上漲0.3%，但較2月高點仍低了7.5%。費半大漲3.5%；台積電ADR大漲3.8%，且連兩周漲幅超過8.5%。

美國4月新增就業優於預期。華爾街日報報導，大陸官方考慮因應美方對芬太尼走私問題的關切，為雙邊貿易談判營造破冰契機。在亞洲交易時段，中方也表示正評估是否啟動談判以停止貿易戰，前提是美方展現「誠意」。

投資人如今期待，美國若和任何一個主要貿易夥伴談判出現進展，將代表美股終於否極泰來。

B. Riley財富管理首席市場策略師霍根說：「投資人現在所期待的是能讓4月2日的衝擊逐漸淡化。若美國能和一個主要貿易夥伴達成重大協議，市場就會視為開啟更多協議的起點。我們現在正處在90天緩衝期的中段，若能拿下第一個協議，相信市場會有正面反應。」

巴克萊全球研究部主席拉賈迪亞克夏說：「這波反彈似乎是基於關稅最壞情況已過的預期心理。」但他提醒：「實際上恰恰相反，最壞的情況還沒反映在數據上，數據根本還沒開始反映。」

Fed利率決策機構「聯邦公開市場委員會」（FOMC）預定5月7日（台灣時間8日凌晨）公布最新決策。川普已頻頻放話，主張Fed應快快降息；財政部長貝森特1日也跟進大喊應該調降利率。

標普 美國

延伸閱讀

遇生存威脅！Nike、愛迪達等76家業者 籲川普豁免鞋產品關稅

6月按兵不動？「聯準會傳聲筒」推測下周維持觀望 Fed降息或要7月

美國關稅亂局下…新加坡大選登場 黃循財首度面臨重大考驗

中國回應了…美多次表態想談判 商務部：正在評估

相關新聞

不放棄中國市場 傳輝達將再為陸特製晶片

美媒The Information二日報導，輝達已通知部分最大的中國大陸客戶，正調整其人工智慧（ＡＩ）晶片設計，好讓這些...

美降息時間點估延至7月 就業數據強化 聯準會保持觀望

最新發布的美國4月非農就業報告優於預期。有「聯準會（Fed）傳聲筒」稱號的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timira...

波克夏Q1獲利減 股神開砲 批評貿易不應變成武器

「股神」巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）3日公布，上季營業利益下滑逾一成，原因是保險事業表現...

美股收復對等關稅失地 後市將聚焦Fed最新決策及貿易協商進展

美股上周五（2日）連續九日上漲，一舉收復美國總統川普4月2日宣布「對等關稅」措施後的失地。聯準會（Fed）本周開會以及貿...

輝達要設計新AI晶片銷陸

The Information引述三位知情人士報導，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達已知會字節跳動、阿里巴巴、騰訊控股等中國...

OPEC+同意下月每日再增產41萬桶 油價不妙

石油輸出國組織和盟國（OPEC+）3日宣布，同意6月再度大幅增產每日41.1萬桶，增幅與上個月宣布的相同，以懲罰那些超額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。