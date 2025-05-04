美股收復對等關稅失地 後市將聚焦Fed最新決策及貿易協商進展

美股上周五（2日）連續九日上漲，一舉收復美國總統川普4月2日宣布「對等關稅」措施後的失地。聯準會（Fed）本周開會以及貿易談判後續進展，都將考驗美股能否延續漲勢。

受到美國非農就業數據優於預期、以及美中貿易僵局可望解凍的激勵，道瓊工業指數上周五上漲564點，標普500指數和那斯達克綜合指數雙雙上漲1.5%。一周下來，標普和道瓊上漲約3%，那指上漲3.4%。標普500指數連續九個交易日收高，為2004年來最長連漲紀錄，九天下來漲了10.2%，目前已較4月2日上漲0.3%，但較2月高點仍低了7.5%。費半大漲3.5%；台積電ADR大漲3.8%，且連兩周漲幅超過8.5%。

美國4月新增就業優於預期。華爾街日報報導，大陸官方考慮因應美方對芬太尼走私問題的關切，為雙邊貿易談判營造破冰契機。在亞洲交易時段，中方也表示正評估是否啟動談判以停止貿易戰，前提是美方展現「誠意」。

投資人如今期待，美國若和任何一個主要貿易夥伴談判出現進展，將代表美股終於否極泰來。

B. Riley財富管理首席市場策略師霍根說：「投資人現在所期待的是能讓4月2日的衝擊逐漸淡化。若美國能和一個主要貿易夥伴達成重大協議，市場就會視為開啟更多協議的起點。我們現在正處在90天緩衝期的中段，若能拿下第一個協議，相信市場會有正面反應。」

巴克萊全球研究部主席拉賈迪亞克夏說：「這波反彈似乎是基於關稅最壞情況已過的預期心理。」但他提醒：「實際上恰恰相反，最壞的情況還沒反映在數據上，數據根本還沒開始反映。」

Fed利率決策機構「聯邦公開市場委員會」（FOMC）預定5月7日（台灣時間8日凌晨）公布最新決策。川普已頻頻放話，主張Fed應快快降息；財政部長貝森特1日也跟進大喊應該調降利率。