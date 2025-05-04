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美股續漲？聚焦Fed開會、貿易談判

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

美股上周五連續九日上漲，一舉收復美國總統川普四月二日宣布「對等關稅」措施後的失地。聯準會（Fed）本周開會以及貿易談判後續進展，都將考驗美股能否延續漲勢。

受美國非農就業數據優於預期、美中貿易僵局可望解凍激勵，道瓊工業指數周五上漲五六四點，標普五百指數和那斯達克綜合指數均上漲百分之一點五。

一周下來，標普和道瓊上漲約百分之三，那指上漲百分之三點四。除道瓊工業指數外，標普五百指數也連續九個交易日收高，創下二○○四年來最長連漲紀錄，標普九天下來漲了百分之十點二，目前已較四月二日上漲百分之○點三，但較二月高點仍低了百分之七點五。

投資人如今期待，美國若和任何一個主要貿易夥伴談判出現進展，將代表美股終於否極泰來。

B.Riley財富管理首席市場策略師霍根（Art Hogan）說：「投資人現在所期待的是能讓四月二日的衝擊逐漸淡化。若美國能和一個主要貿易夥伴達成重大協議，市場就會視為開啟更多協議的起點。我們現在正處在九十天緩衝期的中段，若能拿下第一個協議，我相信市場會有正面反應。」

巴克萊全球研究部主席拉賈迪亞克夏（Ajay Rajadhyaksha）說：「這波反彈似乎是基於關稅最壞情況已過的預期心理。」但他提醒：「實際上恰恰相反，最壞的情況還沒反映在數據上，數據根本還沒開始反映。」

就業數據公布後，美國二年期公債殖利率上揚十三個基點至百分之三點八三，反映投資人押注Fed按兵不動更久。美國一○年期公債殖利率也由前一日的百分之四點二漲至百分之四點三一七。

Fed本周三預料會維持利率不變，在上周五公布強勁的就業報告後，芝商所（ＣＭＥ）FedWatch工具顯示，市場預估下一次降息時點將由六月延後到七月。高盛也已將首次降息預期從六月延至七月。

晨星財富（Morningstar Wealth）多元資產策略主管帕帕拉多（Dominic Pappalardo）說：「Fed是少數能及時支撐市場的機制之一。若Fed開始釋出通膨疑慮減輕的訊號，就代表離降息更近一步，市場應會樂觀解讀。」

Edward Jones資深投資策略師庫卡法斯（Angelo Kourkafas）認為，本周記者會上，Fed主席鮑爾「口徑可能繼續偏鷹，以壓制外界認為Fed會受白宮影響的論調」。

Fed 指數 美國

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