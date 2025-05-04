SpaceX 想在德州造鎮

馬斯克的SpaceX準備在德州建立一個小鎮，名為Starbase，由一位任職於該公司的市長領導，居民也大多是SpaceX員工，住在SpaceX擁有的房屋和土地上。

這個馬斯克旗下的火箭和衛星公司，3日舉行一場投票，將決定目前非正式被稱為「Starbase」的地區，也就是SpaceX星艦火箭所在地，是否劃為新市鎮。

若表決通過，選舉產生的市府將依法擁有廣泛治理權力。不過，由於相關官員可能和SpaceX關係密切，也將面臨利益衝突等棘手問題。

馬斯克已將SpaceX打造為全球發射次數最多的火箭公司。在德州南部，SpaceX大規模擴建，設有火箭測試與製造設施、發射場、辦公空間與員工宿舍等。SpaceX去年表示，廠區員工和外包人員一共大約3,400人。

Starbase總經理盧德斯去年12月曾指出，將Starbase正式改為市鎮，可提供員工更多便利設施，並由公家單位負責多項在地服務。目前這些服務由SpaceX自行處理，包括教育和道路管理等。

馬斯克20多年前在洛杉磯郊區創立SpaceX，但後來將德州的Starbase基地打造成星艦（Starship）火箭的主場，這款火箭目前仍處於實驗階段，目標是執行遠距離的太空任務。