OPEC+同意下月每日再增產41萬桶 油價不妙

石油輸出國組織和盟國（OPEC+）3日宣布，同意6月再度大幅增產每日41.1萬桶，增幅與上個月宣布的相同，以懲罰那些超額生產的會員國。這將可能導致已經大跌的原油價格跌勢進一步加劇。

彭博資訊報導，以沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的OPEC+主要會員國3日召開視訊會議做出這項決定。OPEC+上月宣布這項決定時引發了市場震驚，因為增產幅度是原本計畫的三倍。這項決定，加上美國的貿易關稅，導致國際油價當時一度跌破每桶60美元，達到四年來最低。

而這次的大幅增產並未出乎市場預料，因為沙國近幾周來已暗示，願意接受油價長期處於低價位。

在市場準備好迎接進一步增產之際，西德州中級原油期貨2日收跌1.6%至每桶58.29美元，過去一周下跌約7.7%；布蘭特原油則跌1.35%至每桶61.29美元，周線跌幅逾8%，創下3月底來最大。

OPEC+長期的捍衛油價立場近幾個月來出現戲劇性轉變，引發了對該組織未來的質疑，和對價格戰的猜測。雖然OPEC+在會後聲明中強調「目前市場基本面健全」，但與會代表先前已經透露，戰略改變原因是沙國對哈薩克和伊拉克等成員國的超額生產感到厭倦，決定透過壓低價格來予以教訓。

同時，沙國也正在尋求加強與美國總統川普間的關係，川普本月將出訪歐洲，並已呼籲OPEC+降低燃料成本。

曾在OPEC+秘書處工作的Rystad能源公司分析師里昂表示：「OPEC+對油市拋出了一枚炸彈。沙國這項舉措不僅是想懲罰那些不守規矩的會員國，尤其是哈薩克，也是想迎合川普所推動的降低油價。」

不過，油價大跌所威脅到的不只是那些不守規矩的會員國，也將包括美國的頁岩油廠商。這些廠商已警告，若油價繼續下探，它們將無法遵從川普所疾呼的「全力鑽油」口號，邁向美國能源主宰的新時代。

包括沙國自己在內的其他OPEC+成員國也將受創。沙國已被迫對王儲賓沙爾曼經濟轉型計畫中的一些核心項目減少投資，例如未來城市Neom。國際貨幣基金（IMF）日前調降對中東國家的展望，並估計沙國需使油價回升至90美元以上，才有辦法支應政府支出。