輝達要設計新AI晶片銷陸

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

The Information引述三位知情人士報導，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達已知會字節跳動、阿里巴巴、騰訊控股等中國大陸重要客戶，正持續調整AI晶片設計，讓這些晶片可在不違反美國出口規則下賣給陸企。

知情人士透露，輝達執行長黃仁勳是在4月中旬訪問北京時，向客戶告知這項計畫。此前，美方已將輝達可銷往大陸的最強晶片H20納入出口管制清單，形同對當地禁售H20，導致輝達預估止於4月底的季度將認列55億美元相關費用。

知情人士指出，輝達已告知大陸的客戶，未來所有新款降規晶片在出口前，均須取得美國商務部核准，新晶片樣品最快6月問世。此外，針對大陸市場設計的Blackwell晶片，仍在研發階段。在黃仁勳造訪北京時，他也和客戶討論了改善Cuda軟體的方式。

自從華府三年前開始限制對大陸出口先進晶片以來，輝達一再調整自家產品設計，即便美中貿易緊張情勢升高仍不受動搖，凸顯大陸市場的重要性。在2022年，也就是拜登政府開始限制輝達對陸銷售晶片前，大陸貢獻輝達21%的營收。如今這個比重已降至13%。

晶片 輝達

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