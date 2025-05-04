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美降息時間點估延至7月 就業數據強化 聯準會保持觀望
最新發布的美國4月非農就業報告優於預期。有「聯準會（Fed）傳聲筒」稱號的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）說，穩定的就業數據將強化聯準會一直主張的「保持觀望」立場。
高盛和巴克萊已直接把Fed降息時間點，由原先預測的6月延後至7月。
蒂米羅斯撰文指出，Fed的官員們大多表示，需要看到很清楚的失業上升，才可能降息。最新4月就業報告中，在僱用方面，沒看到廣泛基礎上的衰減跡象，這令Fed官員本周召開利率會議時能輕易維持等待觀望之姿，且也不必多講什麼話，提供外界任何6月中旬會議可能準備降息的訊號。
在周五就業數據公布後，美國2年期公債殖利率上揚13個基點至3.83%，反映投資人押注Fed按兵不動更久。美國10年期公債殖利率也由前一日的4.2%漲至4.317%。
不過，目前市場基本上已排除Fed本周調整利率的可能性，有別於市場在4月大部分時間都認為6月降息接近板上釘釘。利率交換（IRS）市場顯示，Fed 6月降息1碼（25個基點）機率約35%，7月降息1碼機率為100%。
巴克萊首席美國經濟學家吉安里尼在報告中寫道：「在7月下旬降息的話，能讓委員會看到更多有關勞動力市場演變的數據，且應該能受惠於屆時關稅和財政政策的不確定性已在解決。」
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