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沙烏地等8個OPEC+成員國拋震撼彈 大漲6月增產規模

中央社／ 維也納3日綜合外電報導
石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）當中包括沙烏地阿拉伯、俄羅斯等8個成員國今天宣布，6月產油量增加規模將較原本計畫大幅提高。這恐怕會造成現已低落的油價進一步下跌。路透
石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）當中包括沙烏地阿拉伯、俄羅斯等8個成員國今天宣布，6月產油量增加規模將較原本計畫大幅提高。這恐怕會造成現已低落的油價進一步下跌。路透

石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）當中包括沙烏地阿拉伯、俄羅斯等8個成員國今天宣布，6月產油量增加規模將較原本計畫大幅提高。這恐怕會造成現已低落的油價進一步下跌。

法新社報導，OPEC+發布聲明表示，有8個成員國6月每日產油量合計增產規模將由原本計劃的13萬7000桶大增至41萬1000桶，與5月增產規模相同。這8國還包括伊拉克、科威特、阿拉伯聯合大公國、阿曼、哈薩克和阿爾及利亞。

挪威能源市場研究公司睿諮得能源（RystadEnergy）分析師李昂（Jorge Leon）表示：「OPEC+直接為石油市場投下震撼彈。上個月的決定已是敲響警鐘，今天的決定則是釋出確定信息，也就是沙烏地帶頭的這個集團正在改變策略，一改多年來減產作風，轉為追求市占。」

他進一步指出，這樣的改弦易轍，也將讓這些國家有機會與美國總統川普（Donald Trump）打好關係。

共有22個成員國的OPEC+直到不久前還在利用供應吃緊來推高油價，他們守住數以百萬計桶儲油。但川普在1月上任後不久，便呼籲沙烏地增產來讓油價下跌。

OPEC+已在4月略為調降石油需求成長預估，理由是美國關稅措施可能衝擊世界經濟。

OPEC 沙烏地阿拉伯 油價 美國

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