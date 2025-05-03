上季投資慘虧！波克夏第1季營業利益96.4億美元 現金部位再創新高

「股神」巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季營業利益下滑，原因是保險事業表現走弱，投資也由盈轉虧，現金部位則再創新高。

波克夏3日公布，第1季營業利益為96.4億美元，比一年前的112.2億美元減少14.1%；淨利為46億美元，遠低於一年前的127億美元，主因是投資蒙受虧損。波克夏上季投資虧損達到50.4億美元，遠不如去年同季的獲利14.8億美元。

波克夏上季現金部位達到3,477億美元，高於去年第4季的3,342億美元，再創新高。