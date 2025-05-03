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美報告：墨西哥販毒組織竊取原油走私美國

中央社／ 瓜地馬拉市2日專電

美國財政部1日公布調查報告，點名墨西哥販毒集團將犯罪觸角延伸至竊取石油，再非法走私至美國煉製，損害美國正規石油與天然氣企業的經營；走私原油已成這些販毒集團第2大非法收入來源。

美國財政部轄下「金融犯罪執法網絡」部門（FinCEN）公布一份長達13頁的警示報告，披露墨西哥勢力龐大的販毒集團「哈里斯科新世代」（JaliscoNew Generation Cartel）以及「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel），正在進行走私原油的犯罪行動。

「國家報」（El Pais）2日引述報告內容指出，由於墨西哥國營石油公司（Pemex）的煉油設備，無法完全提煉處理自身所開採的原油，必須將部分原油送往美國煉製，而這個過程也正是販毒集團下手的機會。

販毒集團多透過賄賂墨西哥國營石油公司的員工與地方官員，非法打開輸油管線偷油。有時甚至直接從煉油廠偷竊原油，或威脅廠內員工配合，導致暴力事件頻傳，曾引發數起致命爆炸案件。

販毒集團竊取原油後，會透過中間人將標示改換成「廢油」或是其他危險物品，走私販售給美墨邊境的美國中小型石油與天然氣公司，甚至勾結美國不法進口商收購後，再轉售至全球能源市場，以賺取暴利。

報告強調，這些操作讓販毒集團從墨西哥國營石油公司，竊取數十億美金的原油，不只助長墨西哥境內的暴力與腐敗，更損害美國正規石油與天然氣企業的經營。

「千禧報」（Milenio）也報導，美國政府5月1日對3名墨西哥毒販與2家公司實施制裁，因為他們不只涉及芬太尼毒品交易，更進行原油偷竊和走私行為，所有在美國的資產亦遭到凍結。這兩家公司打著物流服務的名義，實際上是「哈里斯科新世代」的空殼公司，協助銷售偷盜油品至美國加油站。

這不是美國第一次打擊「哈里斯科新世代」的偷盜走私犯罪。「千禧報」（Milenio）指出，去年9月，美國財政部已制裁9名墨西哥人與26家與幫派偷油行動有關的企業。美國總統川普今年2月將「哈里斯科新世代」以及「西納羅亞集團」等六大販毒集團列為「全球恐怖組織」，並以提高關稅威脅墨西哥政府，加強打擊販毒活動。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）已調動墨國軍警發動新一輪掃蕩幫派行動，在全國30多個地區引發多起警匪駁火死亡槍擊、道路封鎖和惡意縱火事件，讓墨西哥政府和販毒集團的戰火越演越烈。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

墨西哥 美國 販毒

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