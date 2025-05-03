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蘋果大中華區銷售失色 股價挫

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

蘋果上季獲利與營收都優於分析師預期，硬體銷售也都優於預估，但大中華區銷售與服務事業營收遜於華爾街預測，公告美國關稅擾亂供應鏈將推升本季成本，並縮減庫藏股規模，拖累股價2日在美股早盤下跌3.5%。

蘋果公布，在止於3月29日的年度第2季（上季）營收年增5.1%至953.6億美元，淨利成長4.8%到247.8億美元，每股盈餘1.65美元，都高於市場預期。毛利率為47.1%，則符合預期。

上季的iPhone營收年比成長1.9%到468.4億美元，Mac營收增長6.7%到79.5億美元，iPad營收增加15%至64億美元，全都優於預期。執行長庫克表示，在推出人工智慧（AI）功能地區的產品需求，強於沒有AI功能的市場。

蘋果上季可穿戴裝置、居家及配件營收年減4.9%至75.2億美元，低於分析師預估，服務事業營收年增12%到266.5億美元，也低於預期。上季大中華區營收年減2.3%到160億美元，低於預估，反映激烈競爭，及還沒推出AI功能的壓力。

展望本季，蘋果預期本季營收年比成長率將是中低個位數百分比。若以一年前營收為857.8億美元、成長率是區間中位數，則本季營收估為892億美元，符合華爾街預期。

蘋果也預估本季毛利率將介於45.5%-46.5%，根據毛利率預估區間中位數46%、和營收成長預估區間中位數計算，蘋果本季淨利可能為213億美元，略低於分析師預測。庫克預期本季成本將因關稅而增加9億美元。

蘋果也批准提高股利4%到每股0.26美元，董事會批准額外1,000億美元購買庫藏股，規模略小於一年前的1,100億美元。分析師認為，蘋果正在囤積現金以備不時之需，顯示對短期前景的把握沒有前幾季那麼高。

營收 蘋果

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