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美就業強健 川普再喊Fed降息…強調沒有通膨

經濟日報／ 編譯任中原陳律安／綜合外電
美國4月非農就業報告普遍優於預估，工資升幅也略減。路透
美國4月非農就業報告普遍優於預估，工資升幅也略減。路透

美國4月非農就業報告普遍優於預估，工資升幅也略減，顯示就業依然強健、川普的關稅政策尚未衝擊勞動市場，激勵美股三大指數早盤齊揚，道瓊漲逾400點。

在這份報告出爐後，美國總統川普隨即在Truth Social平台上發文，再次呼籲聯準會（Fed）應該降息

美新增非農就業人口
美新增非農就業人口

就業報告比預期強，市場預期今年Fed共將降息4碼的機率下降，但仍預期利率降幅超過2碼。目前經濟學者仍預測Fed下周會議將維持利率不變。

川普在自家的社群媒體平台Truth Social發文說：「油價剛跌破每加侖1.98美元，下探多年新低。食品雜貨（包括雞蛋）已跌價，能源價格已走低，房貸利率也滑落，就業也相當強勁，隨著關稅稅收湧入，還會有更多好消息。正如我所說，我們現在處在『過渡期』，一切才剛開始。消費者對物價下降已苦候多年。沒有通膨，聯準會應該降息！！！署名DJT」。

4月非農業就業人數增加17.7萬人，遠高於於預估的13.8萬人增量，但比3月18.5萬人（修正數）增量略低；另外今年2、3兩個月就業人數共下修5.8萬人。就業人數三個月移動平均數為增加15.5萬人，高於之前的13.3萬人。

民間部門就業增加16.7萬人，高於預估的12.5萬人增量， 比3月時的17萬人（修正數）增量略低；製造業減少1,000人，比預估的減少5,000人稍好，但比3月時的3,000人增量稍低。醫療服務、運輸倉儲等服務業就業增加較多。聯邦政府就業減少9,000人，但各州及地方政府就業增加，使政府就業共增加1萬人。

平均時薪月升0.2%，低於預估及3月時的0.3%增幅；比去年同期上升3.8%，與3月相同，但低於預估的3.9%升幅；平均每人每周工時為34.3小時，與3月持平，比3月時的34.2小時略增。

失業率維持4.2%，符合預估；勞動參與率回升0.1個百分點，為62.6%；就業不足率由7.9%小幅下降到7.8%。

就業報告並顯示，企業裁員仍不明顯，只是暫緩雇用新人。經濟學者表示，企業在決定增加雇用或裁員時，通常會有一段前置期；但預料今年內就業人數將明顯變軟，企業雇用將大幅減緩；另外政府效率部對聯邦就業人數的衝擊，可能要到今年秋季時才會充分顯現。

降息

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