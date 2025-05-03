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輝達晶片銷阿聯 美評估鬆綁

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
據傳美國正評估鬆綁輝達（NVIDIA）晶片銷往阿拉伯聯合大公國的限制。（路透）
據傳美國正評估鬆綁輝達（NVIDIA）晶片銷往阿拉伯聯合大公國的限制。（路透）

美國據傳正評估鬆綁輝達公司（NVIDIA）晶片銷往阿拉伯聯合大公國的限制，總統川普可能在不久後出訪中東時，宣布開始擬定雙邊晶片協議。

彭博引述消息人士說法報導，目前華府仍在討論阿聯和其他國家的半導體貿易規定，但商務部和白宮就調整阿聯人工智慧（AI）晶片管制展開的協商，近來腳步明顯持續加快。不過，知情人士也強調，美國尚未正式做出決定，即使發布公告，美國也不太可能透露如何調整阿聯晶片取得方式的具體細節。

在美國可望鬆綁晶片管制帶動下，輝達股價1日終場收漲2.5%，2日早盤再漲近2%至113.84美元。

川普訂5月13日至16日出訪中東，阿聯是其中一站，意味企業5月15日開始遵守AI晶片出口三級管制規定時，川普會在中東。消息人士透露，川普最近質疑，美國為何不能賣晶片給已批准採購F-35戰鬥噴射機的國家，儘管阿聯仍與美國協商採購條款。川普據傳計劃在出訪中東時強調阿聯已大舉投資美國，阿聯和美國是「天作之合」。美國政府2023年以來持續要求輝達先取得許可，才能出口晶片至阿聯和其他波斯灣國家，原因是擔心輝達晶片可能轉賣至中國大陸。阿聯日前宣布，計劃未來十年對美國能源、半導體、AI基礎設施及製造最多投資1.4兆美元。知情人士透露，這項承諾帶動調整阿聯晶片管制的協商加速。

輝達執行長黃仁勳本周也呼籲川普政府調整出口AI技術的規定，以協助美國企業搶奪海外商機。路透引述美國國會高層人士說法報導，黃仁勳等輝達高階主管1日與美國眾議院外交委員會舉行閉門會議時，曾討論對華為AI能力日益強大的憂慮，以及輝達晶片銷往中國大陸受限，可能強化華為晶片競爭力。

中東 川普 美國

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