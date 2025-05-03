微軟 Xbox 遊戲機大漲價
在全球供應鏈烏雲罩頂之際，微軟公司1日宣布，將在全球大幅調漲旗下Xbox遊戲主機、遊戲與相關配件的售價。專家指出，此舉與美國總統川普發動的關稅戰脫不了關係。
彭博資訊報導，微軟在美國將Xbox Series S 512GB機型價格調升80美元至380美元，效能更強的Series X則上漲100美元至600美元。歐洲、英國與澳洲等市場的主機與配件價格也同步上調，其中美國地區漲幅最大。
雖然微軟並未明言是否因關稅而漲價，但Xbox長年仰賴海外生產，中國大陸更是其重要供應鏈來源。
英媒BBC報導，The Game Business電子報遊戲產業撰稿人德林表示，微軟此次調漲「確實」與關稅有關，「當配件與零組件多數來自中國大陸，其關聯性相當明確」。
RiP & Tear工作室創辦人岡薩雷斯則認為，漲價「勢所必然」，是「當前關稅亂局」所導致，恐進一步打擊Xbox原已疲弱的買氣，進而影響整體遊戲產業。他警告：「這恐怕只是漲價的開端。」
微軟也說，自家研發的「第一方遊戲」部分將於年底購物旺季漲價，從現行的70美元一口氣調高至80美元。
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