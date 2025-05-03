亞馬遜第1季財測 低於預期

亞馬遜（Amazon）上季獲利和銷售雙雙報佳音，凸顯這家網路巨擘在經濟不確定的環境裡，對尋求低價和廣泛選擇的購物者深具吸引力，但該公司對本季獲利的預測低於市場預期，呼應了許多公司對川普關稅和相關經濟動盪可能抑制消費者支出的憂慮。

亞馬遜1日盤後表示，上季營收增加9%至1,557億美元，營業利益為184億美元，均優於市場預期；然而，本季營業利益預估在130億至175億美元，不如分析師平均預期的178億美元，銷售額則將在1,590億至1,640億美元間；分析師平均預期1,614億美元。

亞馬遜說，業績可能「受到多種因素的重大影響」，例如「關稅和貿易政策」、貨幣波動和「經濟衰退的擔憂」。該公司2月初預測第1季表現時未提及關稅。

執行長賈西在財報電話會議上表示：「顯然，誰也不知道關稅究竟會在何時何地得到解決。我們還沒有看到需求有任何減弱。某種程度上，某些類別的購買量不減反增，這可能表明人們在潛在關稅影響到來之前囤貨。」

賈西矢言，亞馬遜將竭盡全力保持低價。儘管承認未來面臨挑戰，但他大薦自家平台能提供超多商品選擇，這將有助於該公司在應對新環境時獲得緩衝。

然而，目前已出現放緩跡象。上季第三方賣家服務營收成長6%至365億美元，低於分析師預期；雲端運算部門AWS的銷售強勁成長17%到293億美元，符合市場預期，但增速卻是一年來最慢；廣告業務是該公司成長最快的部門，營收增加18%到139億美元，符合預期。

至於上季資本支出243億美元，高於去年同期的139億美元，今年全年資本支出將維持先前預估的1,000億美元，用於建設AI基礎設施，以支持生成式AI發展。

隨著亞馬遜持續看好AI前景，擴大投入AI基礎建設，將驅動AI伺服器建置引擎，帶旺廣達、緯穎等AI伺服器協力廠營運。法人看好，AWS今年ASIC晶片數量將由去年的80萬顆，增加到130萬至150萬顆，緯穎來自AWS的營收貢獻也將翻倍大增，營收占比可望由35％左右拉升至將近五成。