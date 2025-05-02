H20形同遭禁 傳輝達持續研發中國大陸專用的降規AI晶片

The Information引述三位知情人士報導，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達已知會字節跳動、阿里巴巴、騰訊控股等中國大陸的重要客戶，目前正持續調整AI晶片的設計，以符合美國的出口管制規定。

據悉，輝達執行長黃仁勳是在4月中旬訪問北京時，向客戶告知這項計畫。此前，美方已將輝達可銷往中國大陸的最強晶片H20納入出口管制清單，形同對當地禁售H20，導致輝達預估，止於4月底的季度將認列相關費用55億美元。

知情人士透露，輝達已告知中國大陸的客戶，未來所有新款降規晶片在出口前均須取得美國商務部核准，而新晶片的樣品最快6月問世。此外，針對中國大陸市場所設計的Blackwell晶片，目前仍在研發階段。

自從華府三年前開始限制對中國大陸出口先進晶片以來，輝達一再調整自家產品設計，即便美中貿易緊張情勢升高仍不受動搖，凸顯中國大陸市場的重要性。

輝達必須迅速展開行動，否則在中國大陸的市占將流失給華為。一些分析師認為，華為的晶片與伺服器機架不輸輝達，甚至在某些領域優於輝達。