H20形同遭禁 傳輝達持續研發中國大陸專用的降規AI晶片

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
The Information報導，輝達正持續研發中國大陸市場專用的降規晶片。路透
The Information報導，輝達正持續研發中國大陸市場專用的降規晶片。路透

The Information引述三位知情人士報導，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達已知會字節跳動、阿里巴巴、騰訊控股等中國大陸的重要客戶，目前正持續調整AI晶片的設計，以符合美國的出口管制規定。

據悉，輝達執行長黃仁勳是在4月中旬訪問北京時，向客戶告知這項計畫。此前，美方已將輝達可銷往中國大陸的最強晶片H20納入出口管制清單，形同對當地禁售H20，導致輝達預估，止於4月底的季度將認列相關費用55億美元。

知情人士透露，輝達已告知中國大陸的客戶，未來所有新款降規晶片在出口前均須取得美國商務部核准，而新晶片的樣品最快6月問世。此外，針對中國大陸市場所設計的Blackwell晶片，目前仍在研發階段。

自從華府三年前開始限制對中國大陸出口先進晶片以來，輝達一再調整自家產品設計，即便美中貿易緊張情勢升高仍不受動搖，凸顯中國大陸市場的重要性。

輝達必須迅速展開行動，否則在中國大陸的市占將流失給華為。一些分析師認為，華為的晶片與伺服器機架不輸輝達，甚至在某些領域優於輝達。

客戶

延伸閱讀

「假孕肚+活龍蝦」走私晶片到大陸？輝達駁Anthropic說法荒誕

NVIDIA執行長黃仁勳今年調加本薪了！十年來首度調漲…

黃仁勳：美中AI差距非常小 呼籲川普政府調整人工智慧晶片出口法規

黃仁勳指「陸AI實力沒有落後」 籲川普政府修改出口規範

相關新聞

此時不買股更待何時？「股神」巴菲特最愛指標亮綠燈

傳奇投資人巴菲特青睞的一個重要價位指標顯示，儘管美國股市近幾周強勁反彈，目前美股仍相對便宜，強化美股仍有上漲空間的看法。

美限制H20晶片銷中後 美媒：輝達再為大陸特製晶片

美國科技媒體The Information今天報導，半導體公司輝達已通知部分最大中國客戶，輝達正在調整其人工智慧晶片設計...

不再怕被收佣金了！蘋果App Store修改指引 允許外部支付

遊戲公司Epic Games先前針對應用程式外部購買限制，向蘋果提出訴訟，判決結果在1日出爐，美國法院要求蘋果取消應用程...

亞馬遜才剛警告貿易戰衝擊 貝佐斯爆計劃出售47.5億美元持股

申報資料顯示，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）計劃在未來12個月內出售價值高達47.5億美元的亞馬遜股票。亞馬...

歐元區4月通膨率維持2.2% 略高於分析師預期

歐盟統計局（Eurostat）今天公布的官方數據顯示，歐元區4月通膨率年增2.2%，該數據跟3月相同，並略高於分析師預期...

美股早盤／4月就業優於預期 道瓊大漲450點、台積電ADR跳漲3%

上月的非農就業數據優於預期，加上中國大陸展現貿易談判意願，帶動紐約三大指數2日早盤全面上漲，道瓊工業指數大漲450點。若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。