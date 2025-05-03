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美股道瓊勁揚564點、史指連9漲…逾20年首見 收復宣布關稅後所有跌幅

全球糧價指數 攀兩年新高

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

聯合國糧農組織（FAO）2日表示，受穀物、肉類和乳製品價格上升影響，4月全球糧價上漲，攀抵兩年來高點，顯示關稅不確定性已使全球貿易承壓。

根據FAO，4月全球糧價指數升至128.3點，跟去年同期相比上升7.6%，比3月預估的127.1點增加1%，和前月相比則增加1%。該指數上月攀抵2023年3月以來最高，但仍遠比2022年3月俄羅斯入侵烏克蘭時的高峰少19.9%。

FAO表示，「匯率波動影響全球市場價格變動，關稅政策變化也加劇市場不確定性」。市場今年稍早也曾示警，美國總統川普的關稅措施和貿易夥伴的報復舉措，恐加劇農產品價格波動性。

由於俄國緊縮小麥出口、推升價格，上月穀價指數月增1.2%，但比去年同期減少0.5%。米價指數也上升，因需求增強且美國玉米庫存減少。

上月肉價指數月增3.2%，主要由豬肉價格和牛肉進口需求強勁帶動。同月乳製品價格指數月增2.4%，且比去年同期大增22.9%，因歐洲牛油庫存下滑，推升其價格攀至紀錄高點。

庫存 指數 美國

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