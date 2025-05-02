亞馬遜才剛警告貿易戰衝擊 貝佐斯爆計劃出售47.5億美元持股

申報資料顯示，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）計劃在未來12個月內出售價值高達47.5億美元的亞馬遜股票。亞馬遜1日才剛警告，美國總統川普的全球貿易戰將使亞馬遜的營收和獲利受到衝擊。

英國金融時報（FT）報導，根據申報資料，貝佐斯將透過一項執行到2026年5月止的有序交易計畫，賣出多達2,500萬股的亞馬遜股票。這項計畫的訂立時間為3月初。由於亞馬遜1日收盤股價為190美元，因此這些股票目前市值大約為47.5億美元。

貝佐斯去年一年已賣出價值逾134億美元的亞馬遜股票。在人工智慧（AI）投資熱潮下，亞馬遜去年市值一度升破2兆美元。

這位全球第二大富豪已逐漸將注意力轉離這家他1994年創立的電商公司，並將焦點放在他的太空探索公司Blue Origin和美國報紙華盛頓郵報。貝佐斯先前已多次利用出售亞馬遜股票來資助Blue Origin。