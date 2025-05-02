歐元區4月通膨率維持2.2% 略高於分析師預期
歐盟統計局（Eurostat）今天公布的官方數據顯示，歐元區4月通膨率年增2.2%，該數據跟3月相同，並略高於分析師預期的2.1%。
法新社報導，歐盟統計局的歐元區通膨數據指出，剔除波動較大的能源、食品、酒精和菸草價格的核心通膨率，在4月升至高於預期的年增2.7%，3月數據為2.4%；核心通膨率是歐洲中央銀行（ECB）的關鍵指標。
彭博（Bloomberg News）和財經數據供應商慧甚（FactSet）的分析師先前預估，歐元區整體通膨率將放緩到2.1%，核心通膨率會升至2.5%。
另外，歐元區4月的服務業通膨率上升至年增3.9%，高於3月的3.5%。
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