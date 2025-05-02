就業亮眼！川普再轟Fed「沒道理不降息」：關稅湧入有好消息
美國總統川普2日再度將矛頭指向聯準會（Fed），認為Fed應盡速降息。
川普在自家的社群媒體平台Truth Social發文說：「油價剛跌破每加侖1.98美元，下探多年新低。食品雜貨（包括雞蛋）已跌價，能源價格已走低，房貸利率也滑落，就業也相當強勁，隨著關稅稅收湧入，還會有更多好消息。正如我所說，我們現在處在『過渡期』，一切才剛開始。消費者對物價下降已苦候多年。沒有通膨，聯準會應該降息！！！署名DJT」
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